„Das Schelpedorf feiert in knapp zwei Jahren einen historischen Geburtstag. Wir alle wollen unseren Teil zum Gelingen des Jubiläums beitragen“, hob Ortsausschussvorsitzender Martin Finke, der die Versammlung moderierte, in seiner Begrüßung vor mehr als 200 Bürgern hervor. „Brenkhausen wird erstmals 822 in einem Bericht über die Gründung des Klosters Corvey erwähnt“, blickte Finke auf die Anfänge zurück.

Albaxen, Godelheim und Corvey seien damals ebenfalls erstmals erwähnt worden. „Wir gehören damit zu den ältesten Ortschaften der jetzigen Großgemeinde Höxter. Darauf können wir stolz sein und unsere Geschichte im Jubiläumsjahr würdigen. Wir wollen eine breite Akzeptanz finden und nach Möglichkeit alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.“ Der 1200. Geburtstag sei ein riesige Chance für den Ort. Die Brenkhäuser könnten gemeinsam zeigen, was das „Tal Gottes“, dieser markante Begriff entstand erst später mit der Klostergeschichte und der Weihe des Zisterzienserrinnenklosters um 1278, ausmache.

Veranstaltungen übers Jahr verteilt

„Es war ein erster und gelungener Meinungs-und Gedankenaustausch“, stellte Finke heraus. Demnach wollen die Brenkhäuser ihren historischen Geburtstag groß und mit verschiedenen auf das Jahr verteilten Veranstaltungen feiern. Das Kloster, die Kirche sowie die Vereine sollen dabei eine wichtige Rolle spielen.

Der Fahrplan für das besondere Jahr könnte sich nach den Vorschlägen während der Bürgerversammlung wie folgt gestalten: Der Start soll mit einer großen Silvesterfeier erfolgen. „Damit hätten wir einen idealen Zeitpunkt, um den Geburtstag einzuleiten“, so ein Bürger. Ein Neujahrsempfang, in dem beispielsweise das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen des Dorfes gewürdigt und ausgezeichnet wird, soll sich nach Möglichkeit anschließen.

Das Hauptfest soll zwei oder drei Tage zahlreiche Gäste anziehen. Ein Festumzug, der die Geschichte der aktuell 1300-Einwohner zählenden Gemeinde widerspiegelt, wurde von mehreren Bürgern vorgeschlagen. Ein mittelalterlicher Markt war ein weiterer Vorschlag. Das Patronatsfest Johanni könnte wie vor Jahrzehnten mit Blumenteppichen auf den Straßen und Altären im Ort gefeiert werden.

Festkomitee soll gegründet werden

Ein Tag des Sports mit Vereins- und Hobbymannschaften und der Patenkompanie aus der General-Weber-Kaserne, ein Open-Air- oder Jubiläums-Konzert im Klostergarten Brenkhausen und zum Abschluss ein großer Weihnachtsmarkt sollen das Geburtstagsjahr 2022 zudem prägen.

Ein Festkomitee soll gegründet werden. „Dieses soll sich nach Möglichkeit aus Bürgern zusammensetzen, die noch nicht in den Vorständen der zahlreichen Vereinen in unserem Ort aktiv sind“, so Finke. Elf Bürgerinnen und Bürger erklärten sich bereit, einem Planungsgremium beizutreten.

Arbeitsgruppen sollen gebildet werden. Ein Ideen-Wettbewerb, in den örtlichen Geschäften werden nun Boxen für die Vorschläge aufgestellt, wurde ins Leben gerufen. „Ziel ist es, dass sich jeder Bürger in unserem schönen Ort wiederfindet“, hob Martin Finke hervor. Die nächste Bürgerversammlung ist bereits für Sonntag, 22. März, terminiert.