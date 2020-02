Friederike 2018: Erinnerung an letzten großen Orkan im Kreis Höxter Fotostrecke

Im Kreis Höxter wird laut Wetterdienst der Höhepunkt zwischen Sonntagabend und Montagmorgen 6 Uhr erwartet. Alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten sowie Behörden sind alarmiert. Mit Blick auf die Erfahrungen beim Orkan „Friederike“ am 18. Januar 2018 (Busse fahren durch den Sturm) haben einige Schulen den Schülern schon am Freitag schulfrei gegeben. Angesichts des Sturms hat das NRW-Schulministerium Schulen und Schulträger auf die Möglichkeit hingewiesen, am Montag den Unterricht ausfallen lassen zu können.

In Höxter gab es am Freitag keine Schulfrei-Entscheidung. „Zum aktuellen Zeitpunkt findet nach Rücksprache mit den Schulleitungen an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Höxter Unterricht statt. Bei kurzfristigem Unterrichtsausfall am Montag wird für die eintreffenden oder schon anwesenden Schüler eine Betreuung gewährleistet, bis diese gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können“, so Sabine Hasenbein