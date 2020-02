AfD-Politiker Björn Höcke (Fraktionschef Thüringen) spricht am 28. März um 16 Uhr in Höxter.

Höxter (WB/rob). Die für den 28. März geplante AfD-Kundgebung mit dem umstrittenen Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat zu heftiger Kritik am Stadthallenwirt geführt. „Wir bekommen seit Montag Hassmails und massive Beleidigungen, weil wir die Halle an den AfD vermietet haben“, berichtete Stadthallenmanagerin Katharina Postert dem WESTFALEN-BLATT.

Sie und Stadthallenpächter Kai-Daniel Schmidt hätten nicht die Möglichkeit gehabt, den Mieter AfD abzulehnen, da die Halle eine öffentliche Begegnungsstätte sei. Man dürfe niemanden aus persönlichen Gründen ablehnen, es sei denn, der Mieter verstoße gegen das Grundgesetz oder gegen Recht. Da die AfD in allen Parlamenten sitze, sei dies nicht der Fall. Man habe die Anfrage – und auch der Name Höcke sei bekannt gemacht worden – neutral betrachten müssen, sonst klagten sich Interessenten in die Stadthalle ein. Im Vorfeld habe das Hallenmanagement sich über die Kundgebung genau informieren lassen, auch Polizei und Stadtverwaltung seien involviert worden. Zudem seien alle Parteien in Höxter angeschrieben worden, um ihnen mitzuteilen, dass auch sie jederzeit Wahlveranstaltungen in der Halle durchführen könnten.

Unverschämt findet Katharina Postert Anschuldigungen, die Hallenbetreiber hätten Sympathien für die AfD. Da werde in sozialen Medien Schlimmstes behauptet, bis zum Vorwurf sie seien Faschisten. Für Sicherheit habe die AfD zu sorgen. Der Mietpreis sei individuell vereinbart worden. Es werde noch eine Erklärung von Stadt Höxter und Pächter zum AfD-Termin geben.