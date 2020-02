Von Sabine Robrecht

Kreis Höxter (WB). „Der Klimawandel ist in unseren Wäldern angekommen. Alle Baumarten sind betroffen.“ Dieses ernüchternde Fazit hat Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamts Hochstift, jetzt im Kreistag in seinem Bericht über den Zustand der Wälder im Kreis Höxter gezogen.

In einem Marmeladenglas hatte der Forstamtsleiter den Kreistagsmitgliedern Exemplare eines millimetergroßen Schädlings mitgebracht, der den Forstleuten und Waldbesitzern neben der Trockenheit und den Schäden des Sturms „Frederike“ schlaflose Nächte bereitet: der Borkenkäfer.

30.000 Tiere in einer Fichte

Für die Dimensionen seiner Massenvermehrung hatte der Forstexperte aufschlussreiche Faustzahlen von 2018 mitgebracht: In einer Fichte überwintern etwa 30.000 Tiere – 50 Prozent männliche und 50 Prozent weibliche. Die Nachkommenschaft liegt pro weiblichem Borkenkäfer bei 100.000 pro Jahr. „Wir haben es also mit einer potenziellen Nachkommenschaft von 1,5 Milliarden Käfern pro Baum zu tun“, skizzierte Schockemöhle die Berechnung. Der Forstamtsleiter geht davon aus, dass die Massenvermehrung des Borkenkäfers in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht. Das Fichtensterben geht also weiter. „Wir werden viele Fichten im Alter von 40 bis 50 Jahren verlieren.“ Der Anblick der braunen Bäume in den Wäldern wird Naturfreunden noch nicht erspart bleiben. „Viele Flächen mit toten Fichten wurden noch nicht geerntet“, berichtete der Forstamtsleiter.

In Summe sind, wie Roland Schockemöhle bilanzierte, mindestens 2000 Hektar große Kahlflächen entstanden. Das entspreche etwa sechs Prozent der Waldfläche des Kreises Höxter. Diese belaufe sich auf 35.000 Hektar.

Die Trockenheit, die den Borkenkäfer prächtig gedeihen und die hitzegeschwächten Fichten befallen lässt, macht auch der Buche nachhaltig zu schaffen. NRW-weit wachsen im Hochstift die meisten Exemplare dieser Baumart. Daher wird das Regionalforstamt auch Buchenforstamt genannt. Die Baumart trocknet von oben nach unten. Roland Schockemöhle: „Ich glaube aber nicht, dass die Buchen alle sterben. Sie bilden Sekundärkronen. Über die Holzqualität müssen wir uns dann aber nicht unterhalten.“ Die Fäulnisprozesse in den Kronen der Buchen machen – wie kürzlich entlang der B64 in Höxter – auch Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich.

Klimaschützer Nummer 1

Auch wenn der Wald unter dem Klimawandel leidet, „ist er der Klimaschützer Nummer 1“, konstatierte Roland Schockemöhle im Kreistag. „78 Prozent der Klimaschutzleistung des Waldes entsteht durch die Holznutzung.“ Ein Kubikmeter Holz binde eine Tonne CO 2 . „Es macht also Sinn, den Wald zu nutzen.“

Die jetzige Krisensituation angesichts der massiven Schäden eröffnet, so der Regionalforstamtsleiter, die Chance, die Wälder klimastabiler zu machen. „Die Zukunft gehört dem Mischwald.“ Schockemöhle empfiehlt unter anderem, die klimastabile Douglasie gruppenweise einzubringen.

Die Kahlflächen sich selbst zu überlassen, sei der falsche Weg. Denn dann sprießen, wie der Regionalforstamtsleiter erläuterte, garantiert wieder Fichten aus dem Boden. Dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg die Forstwirtschaft dominierten, sei aus damaliger Sicht verständlich gewesen, bezieht Roland Schockemöhle Position. Wegen der „Reparationshiebe“ der Alliierten seien Waldflächen kahl geschlagen worden. Zudem sei Bauholz, Grubenholz und Brennholz benötigt worden. Man habe deshalb Pflanzgut verwendet, das schnell wuchs, ausreichend verfügbar sowie kostengünstig war und vielseitige Verwendung versprach. Vieles habe für die Fichte gesprochen. „Es ist nicht angemessen, wenn man sich jetzt darüber erhebt.“ Der historische Kontext sei immer mit zu berücksichtigen.

Wildbestände sollen nicht wachsen

Einen klaren Standpunkt vertritt der Forstamtsleiter auch, was das Wild angeht. Es gehöre zum Wald dazu. „Wir müssen aber aufpassen, dass die Bestände nicht weiter anwachsen, damit wir das wenige Geld, das uns zur Verfügung steht, in die Wiederbewaldung stecken können und nicht für die Einzäunung benötigen. Hier arbeiten wir gut mit der Kreisjägerschaft und den Hegeringen zusammen.“

Um Verständnis bittet der Regionalforstamtsleiter dafür, dass im Zuge der Sturmholz- und Käferholzaufarbeitung nicht nach jeder Maßnahme die Wegeunterhaltung möglich sei. „Wir arbeiten das Holz hochmechanisiert auf.“ Das sei nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch sicher.