Ein Baum hat am Montagmorgen mehrere Autos in der Brunnenstraße in Bad Driburg beschädigt. Foto: Reinhold Budde

Höxter/Bad Driburg (WB/rob). Orkan-Schaden in der Brunnenstraße in Bad Driburg: Ein Baum ist umgefallen und hat mehrere Autos am Morgen unter sich begraben. Die Straße ist an diesem Montagvormittag voll gesperrt. Aufräumarbeiten laufen. Verletzte gab es nicht. Die Polizei erklärte, dass es in der Sturmnacht 30 Einsätze kreisweit gegeben habe.