Von Angelina Zander

Höxter (WB). Schulabschluss, Abitur oder Hochschulabschluss in der Tasche und raus in die Welt – viele junge Leute verlassen irgendwann ihre Heimat. In Höxter ist das nicht anders. Damit sie aber ihre Heimatstadt trotzdem nicht vergessen und sich vor allem während ihrer Zeit dort stärker mit ihr identifizieren, haben die Studenten der TH OWL ein Projekt entwickelt. Bäume sollen die Verbundenheit der jungen Erwachsenen zu Höxter stärken – sie mit ihrer Heimat verwurzeln.

Dafür sollen rund 4000 Bäume im Höxteraner Stadtwald gepflanzt werden. „Der Klimawandel ist vor Ort und wir können vor Ort etwas zu tun“, sagt Alice Neubacher, Studentin der Landschaftsarchitektur. Natürlich wollen die Studenten auch etwas für den Klimaschutz tun.

Die Fläche hat Martin Schürmann, Forstwirtschaftsmeister der Stadt Höxter, ausgesucht. Denn der „Klimawald“ ist eine Kooperation der Studenten der Landschaftsarchitektur aus Höxter, der Medienproduktion aus Lemgo und der Stadt Höxter. Die Medienproduktioner haben einen Teaser-Film gedreht, ein weiterer Film ist in Planung.

Entstehen soll der „Klimawald“ an der Kreisferienstraße vor Bosseborn. Hier haben Borkenkäfer, Sturm und klimatische Veränderungen den Fichten zugesetzt, einige sind bereits gerodet, weitere werden nach Einschätzung von Schürmann noch folgen. „Damit wir die Zukunft meistern können, müssen wir etwas für unsere Heimat tun“, betont Bürgermeister Alexander Fischer.

Auftakt im März

Auf der Fläche wird am Freitag, 27. März, der Auftakt des Projektes stattfinden. 4000 Setzlinge sollen von Schülern und Studenten aus dem Kreis Höxter gepflanzt werden. Zu einigen Schulen haben die Studenten bereits Kontakt.

Eine begrenzte Zahl an Bäumen kann auch von Bürgern erworben werden, die nicht zur Gruppe Schüler und Studenten zählen. Dafür sind 50 Euro an die Crowd­funding-Aktion der Studenten zu zahlen, mit der das Projekt finanziert wird. Für Schüler und Studenten ist die Pflanzung kostenlos. Nach der Auftaktveranstaltung plane die Hochschule weitere Pflanzaktionen, kündigt Professor Stefan Bochnig an.

Er ist Inhaber des Fachgebiets „Freiraumplanung, Freiraumentwicklung und Entwerfen“ am Campus Höxter. Geplant sei beispielsweise, dass die Erstsemester in Höxter einen Baum pflanzen. Dafür sei es in Absprache mit der Stadt möglich, weitere Flächen zu bekommen.

Masterstudent wirkt mit

Seinen Ursprung hat der „Klimawald“ im Projekt Klimavorsorge-Konzept, das eine Gruppe Masterstudenten der TH OWL im vergangenen Jahr für die Stadt Höxter entwickelt hatte. Sie hatten sich damit beschäftigt wie der Klimawandel in Höxter aussehen wird, wenn nichts getan wird. Dafür hatten die Studenten den Energy-Award bekommen. „Mit dem Preisgeld wollten sie einen Wald pflanzen“, berichtet Student Jan Schöpe.

Projekt unterstützen Wer das Wachstum des „Klimawaldes“ tatkräftig unterstützen möchte, der kann eine E-Mail an klimawald@th-owl.de richten. Des Weiteren suchen die Studenten auch finanzielle Unterstützer. Dafür haben sie eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Auf der Webseite www.startnext.com/de/klimawald-hoexter kann gespendet werden. „Das erste Spendenziel ist auf 5000 Euro datiert“, sagt Medienproduktionsstudentin Tina Rotermund. „Wenn wir das Ziel nicht erreichen, bekommen wir gar nichts“, erklärt sie die Funktion einer Crowdfunding-Aktion. Mit dem Geld sollen die Bäume der ersten Pflanzung finanziert werden. Für weitere Vorhaben sei ein Ziel von 10.000 Euro festgelegt worden.

Und da kamen die Studenten des fünften bis siebten Semester ins Spiel. Im Rahmen ihres Studienmoduls „Sustainable Campus“ wollten sie sich eigentlich um die Umgestaltung des Campus-Gelände in Höxter kümmern. „Wir wollten aber etwas Nachhaltiges schaffen, das auch in 20 Jahren noch da ist“, sagt Schöpe. Eine Projektgruppe von etwa 20 Leuten holte den Masterstudenten Mirco Timmer ins Boot, der am Klimavorsorge-Projekt mitgearbeitet hatte und entwickelte das Projekt „Klimawald“.

Im nächsten Schritt holten sich die Studenten mit der Stadt einen Kooperationspartner, der sie mit weiterem Fachwissen unterstützt und eine entsprechende Fläche zur Verfügung stellt. Gemeinsam mit Forstwirtschaftsmeister Martin Schürmann haben die Studenten einen Pflanzplan entwickelt.

Fichten durch Tanne, Eiche und Zeder ersetzen

Baudezernentin Claudia Koch freut sich, dass durch die Initiative eine weitere Fläche des Stadtwaldes aufgeforstet werden kann. Es seien dort in der Vergangenheit Bäume gepflanzt worden, die nicht standortgerecht waren. Das soll sich nun ändern. Aber welche Art ist der Baum der Zukunft? Darauf haben auch die Experten keine Antwort. „Es wird einfach ausprobiert“, sagt Professor Stefan Bochnig. Zur Auswahl stehen unter anderem die Weißtanne, die Atlaszeder oder die Traubeneiche.

Die Studenten legen auch Wert auf Austausch. „Wir hoffen, dass wir Nachahmer finden“, sagt Alice Neubacher. In Bayreuth gebe es bereits einen „Klimawald“. Mit den Initiatoren hätten sich die Studenten ausgetauscht. Das wünsche man sich für die Zukunft auch mit anderen Akteuren.