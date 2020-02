AKK in Höxter, ausgelassene Stimmung: Am 29. Juli 2018 hielt Annegret Kramp-Karrenbauer im Historischen Rathaus die Festrede für Professor Dr. Klaus Töpfer, der seinen 80. Geburtstag feierte. Zu den Ehren­gästen zählten auch Landrat Friedhelm Spieker (von links), die frühere Landrätin Angela Schürzeberg (Holzminden) sowie der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken.

Von Michael Robrecht, Daniel Lüns, Jürgen Vahle und Silvia Schonheim

Höxter (WB). Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat in den zurückliegenden Monaten Fehler gemacht. Am Ende aber scheiterte sie auch an mangelnder Solidarität ihrer Parteifreunde. Auch die Frage nach Abgrenzung nach ganz rechts und ganz links ist nicht gelöst. Viele heimische CDU-Politiker haben den Eindruck, dass neben der Führungsschwäche auch die Thüringen-Krise das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wie denken Funktionsträger und Parteimitglieder an der Basis über die Krise der CDU? Die WESTFALEN-BLATT-Redaktionen haben im Kreis Höxter nachgefragt.

Christian Haase, CDU-Kreisvorsitzender und MdB : „Ich war überrascht vom Rückzug von AKK. Im Bundesvorstand habe ich dann nähere Begründungen direkt gehört. Die Entwicklungen in Thüringen haben gezeigt, dass innerparteiliche Kritiker jede Schwäche nutzen, um die Führungsfrage zu stellen. Ich hätte mir gewünscht, diese Kritik wäre in den Gremien und nicht immer wieder über die Medien geäußert worden. Hier müssen wir einen anderen politischen Stil finden. Es war im Nachhinein falsch, das Amt von Vorsitz und Kanzlerschaft zu trennen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihrer persönlich respektablen Entscheidung nun den Weg für einen Neuanfang frei gemacht, den sie als Parteivorsitzende auch selbst mit gestalten wird. Ich warne vor Personalspekulationen aus den eigenen Reihen. Es gibt dafür ein geordnetes Verfahren. Hier fordere ich Geschlossenheit genauso wie bei der Frage zum Umgang mit politischen Extremisten. Es darf bei der CDU kein Wackeln nach rechts oder links geben. Im Übrigen sollte die CDU sich darauf konzentrieren, welche Antworten wir auf die Fragen des 21. Jahrhunderts geben. Es gab viel Beifall dafür, dass AKK als Verteidigungsministerin weiter macht.“

CDU-MdL Matthias Goeken: „Ich war doch überrascht über den plötzlichen AKK-Rückzug. Annegret Kramp-Karrenbauer hat in schwieriger Zeit die CDU übernommen. Der Druck in den vergangenen Tagen war dann aber doch zu groß – ich kann ihren Schritt verstehen. Klar geworden ist auch, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in eine Hand gehören. Man braucht einen Kapitän, der führt. Die CDU muss sich wieder stärker zu ihren Werten bekennen. Eine klare Grundpositionierung als Volkspartei muss her, nicht dieses Schwimmen. Wir müssen mehr konkret tun, weniger reden. Die Nachfolge muss jetzt zügig geregelt werden. Wir müssen eine Person finden, die breiter unterstützt wird – von allen Strömungen in der CDU.“

Georg Moritz, CDU-Stadtverbandsvorsitzender in Höxter: „Es war deutlich zu sehen, dass AKK seit Wochen angeschlagen war. Die Gefolgschaft und das Durchsetzungsvermögen fehlten, das war jetzt in Thüringen und bei der Krisenbewältigung live zu erleben. Als Kramp-Karrenbauer Parteichefin wurde, habe ich das überzeugend gefunden. Ich habe sie beim 80. Geburtstag von Klaus Töpfer in Höxter 2018 persönlich gesprochen, und mein Eindruck von ihrer Persönlichkeit war sehr positiv. Dass sie mit Blick auf die zu vielen Fehler nun die Konsequenzen zieht, ist folgerichtig. Man sah, dass sie unter der Doppelbelastung Ministeramt und Parteivorsitz litt. Und die Nachfolger? Merz würde die AKK-Anhänger wohl nicht überzeugen. Laschet hat sich entwickelt. Und Spahn? Ich bin gespannt. Die Gesamtlage ist für die Union gefährlich – auch mit Blick auf die GroKo und Bundesregierung. “

Elmar Kleine, Vorsitzender CDU-Stadtverband Nieheim: „Ich hätte erwartet, dass sie viel hartnäckiger um Positionen und Amt gekämpft hätte. Aber ihr fehlte offensichtlich die Rückendeckung. Die ganze Entwicklung tut der Partei zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht gut. Das ist eine schwierige Situation. Die CDU braucht wieder eine klarere Linie, das höre ich überall an der Basis. Es muss an der Spitze jemand klare Kante zeigen und Ansagen machen – viele vermissen das seit Jahren. Vielleicht könnte Friedrich Merz das besser. Eine Hängepartie mit Personaldebatte über Monate? Das geht nicht. Eine Nachfolgelösung muss kurzfristig her. Die quälende SPD-Vorsitzenden-Auswahl war kein gutes Beispiel.

Alexander Otto, CDU-Stadtverbandsvorsitzender in Borgentreich : „Ich hoffe, dass die CDU nicht denselben Fehler macht wie die SPD und ihre Spitzenkandidaten immer wieder zerredet. Der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer ist für mich persönlich überraschend gewesen. Damit habe ich nicht gerechnet. Traurig über ihren Entschluss bin ich aber nicht: Ich war nie ein Freund von Kramp-Karrenbauer. Bei der offenen K-Frage hoffe ich, dass die Antwort nicht Armin Laschet lautet. Der macht seine Arbeit in NRW zwar gut. Wir würden das Problem aber nur verschieben.“

Heiko Hansmann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender in Willebadessen: „Mich hat der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer überrascht. „Das ist natürlich ihre persönliche Entscheidung. Jetzt ist die Partei gefragt, sich vernünftig aufzustellen und einen geeigneten Nachfolger zu finden, der die CDU dorthin führt, wo sie einmal war. So muss die Partei zum Beispiel innovativer und schneller werden. Auch wichtige Themen wie Rente und Familie müssen wieder verstärkt im Fokus der CDU stehen.“

Warburgs Bürgermeister und CDU-Landratskandidat Michael Stickeln : „Die Angelegenheit stimmt mich nachdenklich, die Entscheidung verdient aber Respekt. Es ist ihr sicher nicht leicht gefallen. Sie stand offenbar unter einem enormen Druck. Die ganze Entwicklung in der Politik macht mir Sorgen. Gibt es besondere Entwicklungen, die in Thüringen auch mit Sicherheit vorliegen, wird immer sofort nach personellen Konsequenzen gerufen. Das macht es auch für die Zukunft nicht leichter, kluge Köpfe für die Politik zu finden.“

Hermann Dücker, seit über 60 Jahren CDU-Mitglied und früher im Rat Höxter: „Mit Sorge schauen ich und viele an der Basis auf die Entwicklung in der CDU. Mir fehlt seit längerer Zeit das Miteinander. Das politische Denken und Handeln vieler Politiker ist oft auf sich bezogen und wird immer aggressiver. Die politische Kultur verroht. Dabei sind viele Wähler das dauernde Gezeter leid. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Chance nicht genutzt. Es stellte sich heraus, dass sie keine Führungspersönlichkeit ist. Die CDU braucht daher zügig einen Neuanfang. Friedrich Merz könnte die CDU führen. Vielleicht auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ich bin gespannt.“

Kommentar

Den Kommunalwahlkämpfern der CDU im Kreis Höxter passt die Parteikrise nicht ins Konzept. Thüringen-Debakel, schlechte Umfragewerte, Grünen-Höheflug und jetzt eine drohende monatelange Vorsitzenden-Kandidaten-Kür mit Lagerbildung und Dauerdebatte an Stammtischen und in Talkshows. Die politische Großwetterlage ist suboptimal. Lange Gesichter überall. Geordneter Übergang in allen Ehren: Hängepartie heißt „Zeit verplempern“. Die Wahlbürger haben nach quälendem SPD-Vorsitzenden-Casting und GroKo-Hickhack die Nase voll von personalpolitischer Selbstbeschäftigung; so etwas färbt immer auch auf kommunale Wahlkämpfe ab, stärkt Ränder und Politikverdrossenheit. Deshalb muss die Personalfrage jetzt geklärt werden, damit man sich wieder der Sachpolitik zuwenden kann. Es geht seit der Flüchtlingskrise 2015 ein Riss auch durch lokale CDU-Verbände. Ist man liberal-konservativ, grün angehaucht oder steht man der rechtskonservativen Werteunion nahe? Für die CDU schlägt die Stunde der Wahrheit. Viele Beteiligte folgen unterschiedlichen Zielen und Loyalitäten. Oft wirkt die Partei wie ein wirrer Haufen. Wird das nicht sofort beendet, droht überall ein Schicksal à la SPD. Unsere Demokratie braucht aber weiter eine starke Volkspartei. Man weiß nicht, ob das wirklich allen bewusst ist. Michael Robrecht