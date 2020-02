Von Harald Iding

Höxter/Holzminden (WB). Namhafte Künstler aus dem In- und Ausland präsentieren am 29. Februar und 1. März (Samstag und Sonntag) einzigartige Ei-Kunstwerke im Schloss Fürstenberg nahe Höxter. Und natürlich lassen sie sich gerne über die Schultern schauen und geben Tipps zur eigenen Gestaltung.

Der „Internationale Ostereiermarkt“ in Fürstenberg ist in seiner Präsentation wohl einzigartig im Weserbergland und dürfte zwei Tage lang zum beliebten Treffpunkt für alle Fans dieser filigranen Kunst im Miniformat werden.

Sprecherin Nicole Becker sagte dieser Zeitung auf Anfrage: „Rund 40 europäische Eierkünstler präsentieren im österlich dekorierten Ambiente des Porzellanmuseums im Schloss ihre Kunstwerke.“

Viele der erfahrenen Aussteller zeigen, wie aus zerbrechlichen Rohlingen wahre „Meisterwerke“ entstehen können. Becker schwärmt: „Es kommen die unterschiedlichsten Techniken zum Einsatz – ob klassische Maltechniken mit Aquarell-, Gouache-, ­Acryl- und Ölfarben oder verschiedene Fräs-, Ätz- und Perforationstechniken sowie Applikationen mit Blüten- und Blättern, mit Hardanger Spitze, mit japanischem Washi und mit Salzteig. Die Vielfalt bei unserem Markt im Museum ist einfach enorm!“

Die mit Hilfe von Wachs verzierten Bossier-Eier (Stichwort: Sorben-Technik) dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie die mit Batiktechnik entstandenen Kunstwerke sowie die stilverwandten Verzierungen aus den osteuropäischen Ländern. Es gibt sicher kaum eine Gestaltungstechnik für Ostereier, die man beim „Internationalen Ostereiermarkt“ im Museum nicht bewundern kann.

„Der Markt bietet Kennern und Sammlern eine in Norddeutschland einmalige Auswahl“, betont Becker. Abgerundet werde das Angebot durch liebevoll gestaltete Geschenkideen wie handgemachten Osterschmuck, florale Dekorationen, Holzarbeiten und dekorativen Tischschmuck. Der renommierte Florist Björn Kroner-Salié verrät zur Freude der Besucher an beiden Tagen wieder Tricks für eine gelungene Osterdekoration

Mobile Pralinenmanufaktur

Für das kulinarische Wohl werde in der „Alten Remise“ auf dem Schlosshof die Familie Menne vom „Schmeckwerk“ in Höxter sorgen. Die Besucherwerkstatt im Schloss wird zu einem liebevoll dekorierte Ostercafé mit Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln.

Und es geht noch süßer: Eva Oelze von der „choco lounge – die mobile Pralinenmanufaktur“ zeigt beim Markt, wie leckere Pralinen hergestellt werden. Eva Oelze aus Kürten ist Konditormeisterin, Chocolatier, Imkerin und „berufsbedingter Süßschnabel“, wie sie sich selbst beschreibt. In ihren Kursen betont sie gerne: „Ich nasche nicht – das ist Qualitäts­kontrolle“. Die Gäste dürfen sich auf eine wahre Pralinen­expertin freuen. Die Öffnungszeiten (Markt) sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene (ab 16 Jahren) zahlen pro Tageskarte fünf Euro. Tipp: In der Besucherwerkstatt sieht man, wie die berühmten „Porzellanhasen“ entstehen.

Jahresprogramm 2020

Wer sich auf den Weg zur Porzellanmanufaktur Fürstenberg und dem Schloss macht, den erwartet eine besondere Zeitreise. Denn die Manufaktur steht für 300 Jahre Porzellankunst. Das Jahresprogramm 2020 ist wieder bunt:

Nach dem Internationalen Ostereiermarkt (29. Februar/1. März) können Gäste am „Hasen-Sonderwochenende“ (12./13. April) unter anderem Hasen in der Besucherwerkstatt bemalen. Zudem heißt es im Manufaktur-Werksverkauf: „Hasen gießen.“

Der Internationale Museumstag mit Sonderprogramm und Expertisenstunde wird am 17. Mai (Sonntag) in Fürstenberg veranstaltet.

Eine Vernissage „Sense and Sensibility“ unter dem Thema „Porzellan und die fünf Sinne“ erwartet die Besucher am 19. Juni (Freitag) im Museum. Diese Sonderausstellung zum Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken ist bis zum November zu erleben.

„Bunte Wochen“ gibt es vom 3. Juli bis zum 30. August (unter anderem mit den Siegern der Fürstenberg Kollektion). Ein Porzellan- und Glas-Flohmarkt im Schlosshof (ebenfalls mit Expertisenstunde) wird am 5. Juli veranstaltet.

Auf den Erlebnistag „Sieben Schlösser im Weserbergland“ mit Familienprogramm darf man sich am 2. August freuen. Die „Museumsnacht“ mit „Nachtglanz“ wird am 19. September für jede Menge Kurzweil sorgen. Und zum Jahresende lockt am 25. Oktober der „Herbstspaß im Museum“ sicher viele Fans an, die sich auf ein buntes Programm und eine Expertisenstunde freuen dürfen.

Öffnungszeiten im Museum des Schlosses sind von Februar bis 30. Dezember immer dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.