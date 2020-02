1969 kam die gebürtige Französin aus ihrer Heimat an der Somme erstmals nach Höxter – und blieb und heiratete dort. Corbies Bürgermeister Alain Babaut empfing jetzt mit seinem Stadtrat die Bürger der Stadt, die Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kirche zum Neujahrsempfang. In Corbie finden im März die Kommunalwahlen statt: „Für Babaut war es nach 31 Jahren Amtszeit nun die Gelegenheit, allen Danke zu sagen“, berichtet Jocelyne Lambert-Darley. Er selbst erhielt die „Vermeille-Medaille“ der Assemblée Nationale. „Wir hier in Höxter können stolz und dankbar sein, seit so vielen Jahren die Gedanken der Annäherung und des Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Europas aktiv pflegen zu können“, sagte Lambert.

Corbie in Nordfrankreich: Die Abteikirche ist der Rest vom alten Kloster. Foto: M. Robrecht Corbie in Nordfrankreich: Die Abteikirche ist der Rest vom alten Kloster. Foto: M. Robrecht

Am Wochenende 1. Mai bis 4. Mai kommen die Freunde aus Corbie nach Höxter. Die Tage werden auch Anlass sein, den langen Beziehungen zwischen den Kirchengemeinden Höxter und Corbie neue Impulse zu geben. Abbé Jean-Marc Boissard aus Corbie besucht wegen des Jubiläums auch Corvey. Dabei geht es um 1200 Jahre Beziehungen Corbie-Corvey im Jahr 2022. Vom 10. bis 13. September werden zudem 40 Jahre Partnerschaft mit Sudbury in England gefeiert. Die Blaskapelle aus Ovenhausen will die Höxter-Delegation begleiten. „Gerade in Zeit des Brexit müssen wir unsere Freundschaft pflegen“, sagte Jocelyne Lambert, die kürzlich in Berlin in der französischen Botschaft auf Einladung von Botschafterin Anne-Marie Descôtes an der Preisverleihung Rovan und dem Tag der Deutsch-Französischen Gesellschaften teilnahm.

Kommentar

Die Beziehungen zwischen Höxter/Corvey und Corbie sind die ältesten deutsch-französischen Kontakte weit und breit. 2022 feiert Corvey sein 1200-jähriges Bestehen – und Corbie wird selbstverständlich in die Planungen für das Jubiläum einbezogen. Pfarrer Boissard kommt im Mai auch deshalb nach Höxter, um über den Beitrag und die Aktivitäten Corbies konkret zu sprechen. Die Planungen für das Jubiläumsjahr 2022/23 laufen gut. Details gibt es in Kürze. Die Höxteraner können sich auf ansprechende Angebote freuen. Michael Robrecht