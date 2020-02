Von Heinz Wilfert

Ottenhausen (WB). Stephan Lücking war schon als „Botschafter für Ottenhausen“ in Taiwan zu Gast an der Universität Taipeh, um Studenten die „Ansätze“ eines ökologisch und umweltfreundlichen Umgangs mit Natur und Landschaft zu vermitteln.

Am heutigen Donnerstag (13. Februar) feiert Stephan Lücking – der fleißige Heimatfreund aus Überzeugung und Leidenschaft – seinen 60. Geburtstag. Bei dem seit 2016 laufenden Bürgerradwegebau ist er ein unverzichtbarer Helfer, der als guter „Netzwerker“ viele Aktionen initiiert hat, um Geld dafür zu beschaffen und mit den Eigentümern Übereinkommen zu erzielen.

Erhalt der Kulturlandschaft

Aktuell setzt er sich als unermüdlicher Helfer wieder für den Erhalt der Kulturlandschaft ein, wenn durch die Stiftung „Natur Heimat Kultur im Steinheimer Becken“ 300 Kopfweiden geschnitten werden. Ein besonderes Markenzeichen des Geburtstagskindes ist sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement, das er seit Jahrzehnten an den Tag legt. Dabei gehören „Stephan und sein Fahrrad“ zusammen. Selbst die längsten Wege legt er ausschließlich mit Muskelkraft auf seinem Fahrrad zurück.

Die Liebe zur Heimat hat ­Lücking schon dokumentiert, als sich die „B.U.S.“ (Bürgerinitiative) gründete und er als entschiedener Gegner einer geplanten „Giftmülldeponie“ auftrat. Gleiches gilt für die Stiftung „Natur/Heimat/Kultur im Steinheimer Becken“, für die er Zustiftungen und Spenden zugunsten eines Heimat- und Vitalisierungsfonds einwirbt.

Für das Jubiläum „300 Jahre Schützenwesen“ in Ottenhausen im Jahr 2022 bereitet Lücking, der sechs Jahre Jungschützenoberst war, mit einem Redaktionsteam eine Schützenchronik vor. Besondere Verdiente erwarb er sich seit 1987 im Heimatverein Ottenhausen, in dem er sich in der Zeit von 1987 bis 2003 als stellvertretender Vorsitzender und in anderen Vorstandsämtern einsetzte.

Beim Aufbau eines Dorfladens im Ort war Stephan Lücking als ehrenamtlicher Geschäftsführer von 1998 bis 2006 tätig. Seit 1987 half er bei der Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen mit dem Heeresmusikkorps aus Düsseldorf, dem „Marine Corps“ aus Wilhelmshaven und der Big Band der Bundeswehr, um gemeinnützige Zwecke und Einrichtungen zu unterstützen. Allein 25.000 Euro wurden dadurch für wohltätige Zwecke eingespielt.

Auch den Aufbau eines kleinen Heimatmuseums unterstützte er mit Ideen und unermüdlicher Arbeit in der historischen Bauernburg in Ottenhausen.

Stark im Ehrenamt

„Stephan Lücking hat hunderte von Stunden ehrenamtlicher Arbeit beim weiteren Ausbau der Bauernburg und bei der Einrichtung des Heimatmuseums investiert. Sein überdurchschnittlicher Bildungsstand, sein großes Interesse an geschichtlichen Abläufen, Daten und Gegebenheiten waren dabei unverzichtbar“, betonen seine Mitstreiter, die ihn als Ideengeber und Motor sowie als Vorbild eines ungewöhnlichen bürgerschaftlichen Engagements schätzen. Seine Ideen und sein Handeln halfen auch bei der Umsetzung von Konzepten zur Eindämmung der durch den demografischen Wandel bedingten Leerstandsproblematik im Dorf.

Im Team mit weiteren engagierten Helfern leitet er zudem das Ortsarchiv in Ottenhausen.

Vorbildlich ist das Engagement Lückings bei der Betreuung von Flüchtlingen – beispielsweise durch die Hilfe bei Deutschkursen, der Antragsbearbeitung auf der Suche nach Integrationskursen, bei Behördengängen, Arztterminen, Unterstützung bei Bewerbungen, Bewerbertraining bis hin zur Arbeitsplatz- und Wohnungssuche. „Mit Hilfe des Jobcenters konnten für 13 der in Ottenhausen verbliebenen Flüchtlinge ein fester Arbeitsplatz vermittelt werden“, so die bisherige Bilanz.

An den Dorfwettbewerben, die zwischen 1985 und 2004 zu Auszeichnungen Ottenhausens als Landes- und Bundesgolddorf sowie einen „Europäischen Dorferneuerungspreis“ führten, stand Stephan Lücking stets in vorderster Front.

„Ein wertvoller Mitstreiter“

„Er war bereits damals ein wertvoller Begleiter, Mitstreiter und Helfer bei der Teilnahme an den Wettbewerben – zeigte ein großartiges Engagement, das seinesgleichen sucht“, erinnert sich Heribert Gensicki (Heimatverein).

In dieser Zeit opferte der heute 60-Jährige Stephan Lücking für die Wahrnehmung von Terminen und Hilfe bei den Beratungen zum Modellprojekt des Landes meist seinen ganzen Jahresurlaub.