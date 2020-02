Der Höxteraner Stadthallenpächter Kai-Daniel Schmidt und seine Mitarbeiterin Katharina Postert sind derzeit wüsten Beschimpfungen ausgesetzt, weil sie AfD-Mann Björn Höcke am Samstag, 28. März, ein Domizil bieten. Foto: Michael Robrecht/Archiv

Höxter (WB/thö). Der Höxteraner Stadthallenpächter Kai-Daniel Schmidt erhält derzeit Hassmails und Drohungen, weil er die Residenz-Stadthalle für einen Auftritt von Björn Höcke an die AfD vermietet hat. Schmidt musste sich nach eigenen Angaben unter anderem als Faschist und „Adolf Hitler im Jahr 1933“ beschimpfen lassen. Auch mit Eierwürfen wurde gedroht.

Der Stadthallenpächter und Geschäftsführer der Firma KDS-Events aus Steinheim will das nicht auf sich sitzen lassen und verweist auf das Höxteraner Kulturstättenkonzept aus dem Jahr 2002, wonach die Stadthalle ausdrücklich auch für „Veranstaltungen von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden“ genutzt werden darf. Einzelne demokratisch legitimierte Parteien dabei auszuschließen sei nicht möglich.

„Wir lehnen jegliche Form von Hass und Gewalt ab“, unterstreicht Schmidt, der vom Stadtrat Höxter und Bürgermeister Alexander Fischer als Pächter ernannt und mit der Vergabe von Veranstaltungsterminen treuhänderisch beauftragt wurde.

Ausklammerung der AfD rechtlich unmöglich

Er verweist ausdrücklich auf die parteipolitische und auch religiöse Neutralität des Versammlungsortes Residenz-Stadthalle Höxter und unterstreicht unabhängig von seinen persönlichen politischen Ansichten, dass die AfD demokratisch gewählt ist. Auch anderen demokratisch legitimierten Parteien werde die Halle auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Dazu ist Kai-Daniel Schmidt auch aktiv auf die anderen Parteien in Höxter zugegangen.

Gespräche mit Polizei und Ämtern

Vor der Zusage der Vermietung an die AfD sei die Angelegenheit mit Polizei, Ordnungsamt und Rechtsamt abgesprochen worden. Schmidt betont: Niemand dürfe wegen seiner Herkunft, des Glaubens, der sexuellen Neigung oder dem sozialem Stand abgelehnt werden. „Sollten wir dies tun, so verstoßen wir selbst gegen das Grundgesetz und geltendes Recht.“ Die Ausklammerung öffentlicher Versammlungsräume für parteilpolitische Veranstaltungen sei juristisch kaum möglich. Diese Einschätzung teilt auch Bürgermeister Alexander Fischer. So musste auch die Stadt Höxter im Mai 2019 und im Mai 2017 das Historische Rathaus für AfD-Veranstaltungen zur Verfügung stellen.

Bürgermeister stärkt Schmidt den Rücken

Eine erneute Diskussion um die Zurverfügungstellung städtischer Versammlungsräume, insbesondere des Historischen Rathauses und der Stadthalle von Höxter, wurde auf Initiative des Bürgermeisters im Februar vergangenen Jahres im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt geführt. Weil sich die Politiker aber auf keine Neuregelung einigen konnten, wurde der Vorschlag zur Beratung in die Fraktionen zurückverwiesen.

Der Bürgermeister verurteilt die Bedrohungen und Beleidigungen und stärkt Schmidt den Rücken: Auch die Stadtverwaltung Höxter lehne jegliche Form von Hass und Gewalt, auch verbaler Gewalt ab und werden dem aktiv entgegentreten und zur Anzeige bringen. Die Entscheidung zur Vermietung habe frei von persönlichen Sichtweisen oder politischen Einstellungen getroffen werden müssen. „Das heißt aber nicht, dass unsere Stadtgesellschaft nicht zeigen kann, wie sie hierzu steht. Ich hoffe, dass alle Parteien, Verbände und Organisationen Flagge zeigen und Stellung nehmen werden“, sagt Fischer.