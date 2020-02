Arbeiten zusammen: Diplom-Sozialpädagogin Agnes Pryczko von der Diakonie in Höxter und ihr Therapiehund Thor. Die Familien- und Lebensberatung der Diakonie Paderborn-Höxter in Höxter bietet jetzt neu tiergestützte Beratung und Pädagogik an.

Höxter (WB). Die Familien- und Lebensberatung der Diakonie Paderborn-Höxter in Höxter bietet jetzt neu tiergestützte Beratung und Pädagogik an. Diplom-Sozialpädagogin Agnes Pryczko arbeitet mit ihrem Therapiehund Thor in zwei Einsatzgebieten: in der Beratung mit Klientinnen und Klienten sowie bei pädagogischen Angeboten in Familienzentren und Kindergärten.