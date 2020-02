Holzminden(WB). In Holzminden haben sich zwei ortsunkundige Einbrecher von einem Taxi zum Tatort an eine Autowerkstatt in der Rehwiese kutschieren lassen.

Die beiden Männer (61 und 54 Jahre alt) hebelten nach Polizeiangaben ein Fenster auf der Rückseite der Betriebs- und Geschäftsräume auf. Da das Gebäude alarmgesichert ist und dieser anschließend auch auslöste, verließen sie unmittelbar darauf unverrichteter Dinge das Gebäude. Ein Überwachungsunternehmen, bei dem der Alarm auflief, informierte die Polizei.

Alarmanlage löst aus

Die kurz darauf eintreffenden Beamten konnten zunächst einen der beiden Täter noch auf dem Betriebsgelände ausfindig machen und festnehmen. Dem zweiten Täter gelang es zunächst, unbemerkt das Betriebsgelände zu verlassen. Noch während der Festnahme des ersten Täters bemerken die Polizisten den anderen Täter, wie er über die Straße Weseraue in Richtung Bundesstraße 64 flüchten wollte. Nach der Verfolgung über mehrere Zäune hinweg konnte dieser dann auf dem Parkplatz der Johanniter-Unfallhilfe festgenommen werden, wo er sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Die Polizei ließ das Gelände noch einmal absuchen. Ergebnis: kein weiterer Täter.

Fenster aufgehebelt

„Kurios gestaltete sich die Anfahrt der Täter zum Tatort“, konkretisiert Burkhard Schramm von der Holzmindener Polizei die Fahrt der Einbrecher mit dem Taxi. Beide lebten nicht in Holzminden und seien ortsunkundig gewesen. „Sie wussten nicht, wie sie zu dem Firmengelände kommen sollten“, berichtet Schramm von ersten Ermittlungen nach der Tat am vergangenen Dienstag. Also bestellten sie sich ein Taxi zu einem Hotel. Während einer der Täter einstieg, fuhr der andere dem Mietwagen mit dem eigenen Auto hinterher. Ihr Fahrzeug stellten die mutmaßlichen Täter dann vor einem anderen Unternehmen in Tatortnähe ab, wo die Polizei es später fand.

Die beiden Einbrecher wurden noch am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl erließ.