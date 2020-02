Von Greta Wiedemeier

Höxter-Ovenhausen (WB). Die Ovenhäuser Karnevalisten sind sich sicher: Wenn sie in den närrischen Tagen Blut spenden würden, würde mit Sicherheit Konfetti aus ihren Adern sprudeln. Cowboys, Prinzessinnen, Löwen, Einhörner und Bauchtänzer tummelten sich am Sonntag beim Kinderkarneval im Festzelt in Ovenhausen.

257 Kinder auf der Bühne

Dass auch das Kinderprinzenpaar selbst den Karneval im Blut hat, bewies es spätestens beim schwungvollen Ehrentanz. „Meine Aufgabe, ich nehm sie gerne an, bei diesen Genen, muss ich auch mal ran“, stellte Prinz Jona Triulcio, der in dieser Session den Beinamen „der Rasante“ trägt, in seiner Rede vor den jungen Karnevalisten fest. Nach Angaben der Veranstalter waren 1000 Besucher gekommen. Vor 28 Jahren war seine Mutter Prinzessin in der Höxteraner Ortschaft und auch sein Opa nahm den Platz des Karnevalsprinzen bereits ein. Die Prinzessin an seiner Seite, Mira Kruse „die Charmante“, stellte er souverän vor: „Sie reitet, tanzt Hip Hop und fährt Ski – eine aktivere Prinzessin hatten wir noch nie“.

Kinderkarneval in Ovenhausen Fotostrecke

Foto: Greta Wiedemeier

Aktiv wurde es in den folgenden drei Stunden auch auf der Bühne im Festzelt: Kinderpräsident Matti Gersch führte durch das Programm und kündigte junge Tänzer, Sänger und Schauspieler an – insgesamt 257 Kinder standen am Sonntag auf der großen Bühne. „Nur wenn der Kinderkarneval lebt, dann lebt auch der gesamte Karneval in Ovenhausen“, ist Vize-Präsident Lukas Wöstefeld sicher. Man versuche ganz bewusst, die Kinder schon in jungen Jahren mit einzubinden, an das närrische Treiben heranzuführen und ihnen im Kinder-Elferrat sowie in der Tanzgarde Verantwortung zu übertragen. „Das ist schließlich der Nachwuchs von morgen“, so Wöstefeld.

41. Auflage - und es wird immer größer

Und auch bei der 41. Auflage des Kinderkarnevals, waren viele Besucher zum ersten Mal dabei: „Unsere Tochter ist erst zwei, letztes Jahr hat sie noch den größten Teil vom Karneval verschlafen“, berichtete etwa Familie Manegold aus Ovenhausen. „Das Programm ist super, die beiden starren die ganze Zeit wie gebannt auf die Bühne“, sagte auch Lina Lützer aus Lüchtringen, die gemeinsam mit Tochter Thea und Neffe Jonas ebenfalls erstmals am Kinderkarneval teilnahm. Es wurde mitgetanzt, gesungen und auch gern zu süßen Leckereien gegriffen. Zu Liedern wie „Baby Shark“, „Hey, wir wollen die Eisbär’n sehen“ und „Tanzfieber“ hielt es kaum ein Kind lange auf seinem Platz. „Von diesem Fieber lässt man sich doch gerne anstecken“, schmunzelte der Kinderpräsident nach dem Auftritt der Ganztags-Gruppe der Petrischule.

Süßes sehr beliebt

Direkt vor der Bühne drängten sich die meisten jungen Narren, um den besten Blick auf die Kinderprinzengarde, das Prinzenpaar, die „Jazz Kids Affen“, die „Hip Hop Kids“ und weitere Akteure zu erhaschen. Viele Gruppen kamen aus den umliegenden Ortschaften, von Schulen und aus Kindergärten. Die Klasse 4a der Nicolaischule kannte das Prinzenpaar als ihre Klassenkameraden selbstverständlich am besten und führte kurzweilige Sketche rund um deren Hobbys Tischtennis und Reiten auf.

„Alles sprechen vom demografischen Wandel. Wir fragen: Wo? Der Kinderkarneval in Ovenhausen wird immer größer, es gibt jedes Jahr mehr Auftritte“, zeigte das Organisationsteam sich vollends zufrieden mit dem närrischen Nachwuchs im Dorf.