Seit 20 Jahren lädt der Verein Frühstückstreffen für Frauen in Höxter zweimal im Jahr zum Frühstück. Nun hat der Verein seinen Geburtstag mit Martin Buchholz gefeiert. Foto: Stella Langer

Höxter (WB/stl). In seinen Liedern beschäftigt sich Martin Buchholz mit den bewegenden Geschichten der Menschen. Damit hat er bei seinem Auftritt am Wochenende einen Bogen zum 20. Geburtstag des Frühstückstreffens für Frauen in Höxter geschlagen, bei dem es darum geht, sich über das Leben auszutauschen.