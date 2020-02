Unter Turnierbedingungen hat die Schiedsrichter-Schulung in Boffzen stattgefunden. Die Deutschen Meister werden Anfang März zum zweiten Mal nach 2016 in Höxter ermittelt.

Boffzen (WB). Die 15. Deutschen Meister im Sport Stacking werden am Wochenende 7./8. März in den Sporthallen am Bielenberg in Höxter ermittelt. Die Kreisstadt ist damit zum zweiten Mal Gastgeber der nationalen Titelkämpfe.