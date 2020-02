Karneval in Ovenhausen lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Foto: WB

Der große Büttenabend mit Partynacht mit Band „Flexx“ am Samstag, 22. Februar, ab 18 Uhr sowie der politisch-närrische Frühschoppen sollen wieder viele Besucher aus dem Kreis Höxter in die Grubeortschaft locken. Matthias Gersch, Präsident des Elferrats, verspricht, dass für jeden Geschmack etwas dabei sei. „Am Samstagabend werden aus Funk- und Fernsehen bekannte Büttenredner neben Tanzgruppen das Programm bereichern“, kündigt er an.

Beim Frühschoppen am Sonntag ab 11.11 Uhr müssen sich die Lokalpolitiker, Kirchenmänner und berühmte Persönlichkeiten in Acht nehmen. Lukas Wöstefeld kehrt nach einer kurzen Pause auf die Bühne in Ovenhausen zurück. Er wird das Jahr 2019 satirisch Revue passieren lassen. Seine Figur „Einer“ hatte er 2018 das letzte Mal auftreten lassen. In welche Rolle er diesmal schlüpfen wird, darüber herrscht bis Sonntag noch Stillschweigen seitens des Vereins. Auf dem Foto sind der Elferrat und die Prinzengarde der Session 2020 zu sehen. Nächster Termin ist die Weiberfastnachtsparty ab 20.11 Uhr am Donnerstag, 20. Februar.