Vor 75 Jahren: In 60 Särgen liegen die 90 Toten in der Schulturnhalle in Ottbergen. Eine Frau betet für die Opfer des Luftangriffs. Foto: WB-Archiv

Zum Andenken an die Opfer des Bombenangriffs lädt der Ortsausschuss Ottbergen alle Bürger zur Feierstunde ein. An dem Gedenken sind auch der Kirchenchor Heilig Kreuz Ottbergen und die Blaskapelle Godelheim beteiligt. Die Fahnenabordnungen der Vereine treffen sich um 13.45 Uhr auf dem Wiemers-Meyer’schen Hof und gehen gemeinsam zum Friedhof am Bahnhof. An der Massengrabstätte für die 90 Toten auf dem Friedhof sind Vertreter von Stadt, Kirchen und Ortschaft anwesend. An die Bürgerschaft geht von Ortsausschussvorsitzender Eva Müller der Wunsch, zahlreich dabei zu sein. Um 14 Uhr werden zur Stunde der Bombardierung – wie alljährlich – die Kirchenglocken in Ottbergen läuten. Bürgermeister Alexander Fischer legt mit Eva Müller an der Grabstätte der Opfer einen Kranz nieder.

Den Ottbergern bot sich an jenem 22. Februar 1945 ein fürchterliches Bild der Zerstörung: Häuser waren nur noch Haufen aus Holz und Stein, überall Ruinen, Dutzende Tote lagen umher, Menschen waren obdachlos, Gleise standen senkrecht. Der Bombenteppich der US-Flugzeuge war 200 Meter zu früh auf der Steinäckern-Wohnsiedlung niedergegangen, er sollte eigentlich den Bahnhof vernichten. 100 Helfer leisteten erste Hilfe, später haben 500 Pioniere, Eisenbahner, Feuerwehrleute und Bürger tagelang in den Ruinen aufgeräumt.

Die Toten wurden zentral in der Sporthalle der Ottberger Schule in 60 Särge gelegt. Im Haus Scheideler gab es 13 Tote, im Haus Meier (Fabrik) acht Tote, elf Tote zählte man bei Familie Groppe (darunter die Mutter mit fünf Kindern). „44 Menschen kamen im Tunnel durch Stauwasser und Dutzende geplatzte Lungen nach der Detonation qualvoll ums Leben“, schildert Bernhard Scheideler (79), der sich seit Jahrzehnten darum bemüht, das an die getöteten Ottberger erinnert wird. Erst am frühen Morgen des 28. Februar war auf dem Schulhof der Volksschule die Trauerfeier für die 90 Toten möglich. Lange Aufräumarbeiten und Verzögerungen durch die Nazis, die den Angriff lange „vor dem Feind“ vertuschen wollten, hatten dazu geführt. Nach den Reden im Morgengrauen zog der Trauerzug zum Massengrab auf dem Friedhof nahe des Bahnhofsgeländes.

Genaue Details der Bombardierung, die dem damals sehr wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Ottbergen galt, haben Zeitzeugen und Dokumente überliefert: Am 22. Februar 1945 um genau 14.10 Uhr haben 40 B24-Bomber „Liberator“ sowie Tiefflieger der US-Amerikaner die Steinäckernsiedlung südlich der Bahnanlagen schwer beschädigt. 90 Menschen, darunter 27 Kinder, kamen binnen weniger Minuten ums Leben. Scheideler berichtet: „Diese mit Blick auf die hohe Zahl der Toten und Verletzten folgenreichste Bombardierung im 2. Weltkrieg im Kreis Höxter soll nach dem Willen vieler Ottberger Bürger nicht in Vergessenheit geraten.“ „Wir müssen besonders der jungen Generation klar machen, was Krieg bedeutet“, sagt Bernhard Scheideler, aus dessen Familie sieben Angehörige getötet worden sind.

75 Jahre nach Beendigung des 2. Weltkrieges könnten sich nur noch wenige ältere Mitbürger an diesen „schwarzen Tag“ selbst erinnern. Er wisse in Ottbergen nicht mehr viele Namen, die damals dabei gewesen seien und die heute noch lebten, berichtet der Ottberger Bernhard Scheideler. „Da sind bei einigen noch immer die grausamen Bilder von Tod und Zerstörung.“ „Wir sollten die Erinnerung an die 90 Menschen immer wach halten. Viele Familien haben in nur wenigen Minuten Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante oder weitere Angehörige, Nachbarn und Freunde verloren“, schildert Scheideler.

Bernhard Scheideler erinnert auch an Hermann und Marie Burgdorf (Onkel und Tante), die den Groß-Angriff auf Dresden am 14. Februar 1945 knapp überlebten und ins vermeintlich sicherere Ottbergen geflohen waren. Die beiden sind dort beim Luftangriff am 22. Februar umgekommen.

Viele Ottberger haben sich immer wieder mit dem 22. Februar beschäftigt. Es gibt Zeitzeugenberichte, Fotos und Texte in Medien- und Broschüre-Form sowie Beiträge im vom WESTFALEN-BLATT herausgegebenen Buch „Der Kreis Höxter in jenen Tagen“ von Hans Bölte sowie im Band „Luftkrieg im Weserbergland“ von Detlef Creydt. Lesenswert sind die Beiträge von Fritz Wiesemann und Elfriede Burgdorf, die die Luftangriffe detailliert schildern. Eine Materialsammlung über 1945 besitzt auch Bernhard Scheideler.

Geschichte: Statt Bahnhof Wohnviertel zerstört

Der große Bahnhof Ottbergen mit seiner kriegswichtigen Funktion als Knotenpunkt und Ost-West-Transportstrecke mit vielen Militär- und Versorgungszügen geriet 1944/45 stark in den Fokus der Alliierten, weil sie die deutsche Infrastruktur zerstören wollten. Ziele: Bahnbetriebswerk, Kohleschuppen, Lokschuppen mit 15 Ständen und 23-Meter-Drehscheibe. Die B24-Bomber flogen an jenem 22. Februar 1945 aus dem ostenglischen Great Yarmouth über Holland erst nach Kreiensen, wo der Bahnhof um 12.26 Uhr angegriffen wurde. Weiter ging es nach Ottbergen und von dort nach England zurück. Zeitgleich gegen 14 Uhr ist neben Ottbergen auch der Bahnhof Altenbeken durch 17 US-Lancaster-Bomber zerstört worden (zehn Tote, 100 Verletzte), ebenso das große Viadukt. In Ottbergen kamen ganze Familien in mehr als 20 zerstörten und beschädigten Wohnhäusern um. Der Bahnhof selbst erhielt nur wenige Treffer. Der »Sprung«, ein bombensicher geglaubter Stollen, eine Bachüberbauung zur alten Papierfabrik unter der heutigen B 64, wurde zum Grab für 44 Menschen als eine Bombe vor dem Stolleneingang detonierte und eine tödliche Druckwelle auslöste. Auch Flüchtlinge aus den Ostgebieten, die sich im Raum Höxter in Sicherheit glaubten, gerieten ins Inferno.