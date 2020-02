Drei Varianten sind in der engeren Wahl der Planer: Soll der Pylon für Höxters Weserbrücke knapp 26 Meter hoch und in spitz zulaufender Dreiecksform gebaut werde? Variante 2 sieht einen deutlich abgeflachten Entwurf in Form eines 15 Meter hohen, aber etwas gedrungen wirkenden Tores vor. Und Vorschlag 3 ist 19 Meter hoch, auch eine quadratische Toreinfahrt zur Stadt, aber etwas schmaler in der Form.

Höxters neue Weserbrücke: drei Varianten vorgestellt Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht, Grafiken Straßen NRW

Straßen NRW präsentierte am Abend im Ratssaal vor 100 Zuhörern die Sanierungsvarianten - und ließ sogar abstimmen. Es gab eine deutliche Mehrheit für den großen kirchturmähnlichen Spitz-Pylon, den auch die Denkmalpflege und die Stadt bevorzugen. Vor der Stellwand mit den Entwürfen steht hier Ingenieurin Jelena Delic (Straßen NRW). Die Zuhörer haben mit grünen Punkten abgestimmt. Jetzt wird das NRW-Landesverkehrsministerium gefragt.