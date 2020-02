Höxter (sos). Der Auftakt der Crowdfunding-Kampagne für den neuen Konzertflügel für die Musikschule Höxter ist sensationell: In weniger als 24 Stunden haben sich auf der Online-Plattform die benötigten 75 Fans gemeldet. Und jetzt gibt Christian Krog mit dem stolzen Betrag von 1.000 Euro das Startsignal zum Spendensammeln. „Wir sind überwältigt“, freuen sich die beiden Vorsitzenden Maria Franke (Vorstand) und Julia Siebeck (Beirat).

Wie berichtet, ist der Konzert-Flügel der Musikschule in die Jahre gekommen. An einer Neuanschaffung führt kein Weg vorbei. Für 26.000 Euro möchte die Musikschule jetzt von einem Professoren-Ehepaar einen gebrauchten Bösendorfer-Flügel in sehr gutem Zustand erwerben .

Auf Spenden angewiesen

„Für die Finanzierung sind wir auf Spenden angewiesen“, betont Vorstandsvorsitzende Maria Franke. Die Verbund-Volksbank OWL, Hauptstelle Höxter, hilft mit ihrem Crowdfunding-Portal „Netzwerk Heimat“. Ab fünf Euro kann jeder für den Flügel spenden (https:// netzwerk-heimat-owl.de/fluegel-fuer-die-musikschule ). Bis 15. Mai sollen 6.000 Euro zusammen kommen. Die Volksbank steuert einen Anteil dazu.

Aus der Geschäftswelt geht Christian Krog nun mit gutem Beispiel voran. Er spendet aus seinem Betrieb 500 Euro. Hinzu kommen weitere 500 Euro aus dem Erlös des Bierverkaufs am Huxori-Markt 2017: Die Schützengilde hatte bei dem Fest auf Initiative des damaligen Königspaars Christian und Christina Krog einen eigenen Bierstand aufgebaut und für den guten Zweck Getränke ausgeschenkt.

Der ehemalige Regent Christian Krog freut sich sehr, aus dem Erlös 500 Euro für den Konzertflügel übergeben zu können. Und er bricht – auch aus Unternehmersicht – eine Lanze für die Musikschule als Standortfaktor. Spontan setzt Krog, der selbst Trompete spielt, noch eins drauf: Von jeder Sonnenbrille, die er bis 31. Mai in seinem Optikergeschäft an der Martin-Luther-Straße verkauft, sind fünf Euro für den Flügel bestimmt.

Stand auf dem Wochenmarkt

Dass seinem guten Beispiel viele weitere Sponsoren folgen, hofft Maria Franke. „Am Samstag sind wir mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten“, kündigt sie an. Möglichst zu den Horntagen vom 22. bis 24. Mai, spätestens aber beim Dankeschön-Konzert für die Sponsoren im November soll der neue Flügel erklingen.