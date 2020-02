Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Diese Entscheidung prägt Höxters Stadtsilhouette für Jahrzehnte. Welcher Pylon darf es sein? Drei Varianten sind in der engeren Wahl der Planer: Soll der Pylon 1 für Höxters Weserbrücke knapp 26 Meter hoch und in spitz zulaufender Dreiecksform gebaut werden? Variante 2 sieht einen deutlich abgeflachten Entwurf in Form eines 15 Meter hohen, aber etwas gedrungen wirkenden Tores vor. Und Vorschlag 3 ist 19 Meter hoch, auch eine quadratische Toreinfahrt zur Stadt, aber schmaler und höher in der Form.