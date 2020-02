Kreis Höxter (WB). Die Närrinnen und Narren sind los: Der Karneval geht im Kreis Höxter mit der Weiberfastnacht in seine heiße Phase. Die Rosenmontags-Umzüge werden wieder Anziehungspunkte sein. Was, wann und wo? Hier ist der Überblick der Partys, närrische Events und Umzüge in den nächsten Tagen.

Beverungen

Straßenkarneval überall im Kreis: Hier feiert Brakel. Foto: M. Robrecht Straßenkarneval überall im Kreis: Hier feiert Brakel. Foto: M. Robrecht

Donnerstag, 20. Februar: 11.11 Uhr Rathaussturm der Frauen. 18.11 Uhr: Weiberkarneval in der Stadthalle. Samstag, 22. Februar: 14.11 Uhr: Kinderkarnevalsumzug durch Lauenförde und Beverungen, anschließend Kostümprämierung in der Stadthalle, 20.11 Uhr: Kostüm- und Maskenball in der Stadthalle. Montag, 24. Februar: 11.11 Uhr: Rathaussturm. 14.11 Uhr: Großer Rosenmontagsumzug durch Lauenförde und Beverungen.

Nieheim

Donnerstag 20. Februar: 11.11 Uhr: Rathaussturm der närrischen Frauen. Samstag, 22. Februar: 19.31 Uhr: Büttenabend in der Stadthalle. Montag: 24. Februar: 10.11 Uhr Rathaussturm. 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug anschließend Party in der Stadthalle und den Kneipen.

Ovenhausen

Donnerstag, 20. Februar: 20.11 Uhr: Weiberkarneval im Festzelt. Samstag, 22. Februar: 18.11 Uhr: Büttenabend im Festzelt. Montag, 24. Februar: 11.11 Uhr: Närrischer Frühschoppen im Festzelt,

Steinheim

Donnerstag, 20. Februar, 8.31 Uhr: Schul- und Kindergartenkarneval. 13.31 Uhr: Weiberkarneval im Rathaus Steinheim. 15.11 Uhr: Seniorenkarneval im evangelischen Gemeindezentrum. Freitag, 21. Februar: 9.22 Uhr: Schul- und Kindergartenkarneval. 19.11 Uhr: Kneipenkarneval, Samstag, 22. Februar: 14.11 Uhr: Familienkarneval auf dem Rummel, 19.11 Uhr: Großer Galaabend der StKG in der Stadthalle Steinheim. Sonntag, 23. Februar: 14.11 Uhr: Kinderkarneval in der Sporthalle der Grundschule. 19.31 Uhr: Karneval der Chöre in der Stadthalle Steinheim. Montag 24. Februar: 9.59 Uhr: Sturm auf das Rathaus, 10.44 Uhr: Kinder-Rosenmontagszug, 11.11 Uhr: Verleihung Rosenmontagmorgenorden im Rathaussaal 13.11 Uhr: Gemeinschaftsspiel der Kapellen am Rathaus 14.11 Uhr: Großer Rosenmontagszug.

Bad Driburg

Donnerstag, 20. Februar: Die

närrischen Weiber feiern an von 18.01 Uhr an im Schützenhaus. Samstag, 22. Februar: Der Kostümsitzung für jedermann beginnt im Schützenhaus ebenfalls um 18.01 Uhr. Sonntag, 24. Februar: Der Karnevalsumzug beginnt um 14 Uhr.

Brakel

Donnerstag, 20. Februar: Die Brakeler Närrinnen stürmen um 11.11 Uhr das Rathaus. Um 19.11 Uhr beginnt der Weiberkarneval im Festzelt in der Rosenstraße. Von 22.22 Uhr an haben auch Männer Zutritt zum Zelt. Samstag, 22. Februar: Höhepunkt des Brakeler Karnevals ist der Umzug, der um 12.11 Uhr mit einer Warm-Up-Party im Festzelt an der Rosenstraße beginnt. Der närrische Lindwurm setzt sich um 14.11 Uhr in Bewegung. Nach dem Umzug wird in den Festzelten an der Rosenstraße und am Feuerteich gefeiert.

Willebadessen/Peckelsheim

In Willebadessen ist der Narrenumzug für Sonntag, 23. Februar, geplant. Los geht es um 14.11 Uhr. In Peckelsheim ziehen die Gruppen und Wagen Rosenmontag durch die Straßen (14 Uhr).