Grünen-Chef Robert Habeck stellt sein neues Buch in Höxter am 29. April vor. Foto: dpa

Wegen der Thüringen-Krise musste Habeck kurzfristig den für den 6. Februar geplanten Höxter-Termin absagen. Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit. Wenn seine Karte dennoch abgegeben will, wendet sich an die VHS-Geschäftsstelle in Höxter unter Tel. 05271 9634303 oder E-Mail vhs@vhs-hoexter.de.

Thema: Wie wollen wir miteinander umgehen?

In der Lesung geht es um die aktuell brisante Frage, wie wir miteinander umgehen und warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht. Mit viel Leidenschaft erinnert Robert Habeck in seinem neuesten Buch „Wer wir sein könnten“ daran, dass die Frage, wie wir sprechen, entscheidend ist für die Gestaltungskraft unserer Demokratie. Dass Sprache – nicht nur in der Politik – den Unterschied macht. Und er entwirft die Skizze eines politischen Sprechens, das offen und vielfältig genug ist, um Menschen in all ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen und in ein Gespräch darüber zu verwickeln, wer wir sein könnten, wer wir sein wollen. Dieses kluge Buch ist Teil dieses Gesprächs.

Robert Habeck, geboren 1969 in Lübeck, Studium der Philosophie und Philologie in Freiburg und Hamburg. 2000 Promotion zum Doktor der Philosophie. Seit 1999 arbeitete er gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch als Schriftsteller. Seit Anfang 2018 ist der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Er liegt in vielen Umfragen weit vorn im Politiker-Ranking.