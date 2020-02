Die Kröten wandern in diesem Jahr wegen der milden Witterung eher. Die Kreise Höxter und Holzminden haben darum Straßensperrungen veranlasst. Voraussichtlich bis April müssen die Autofahrer auf Beeinträchtigungen einstellen. Foto: Frank Grawe

Borgentreich/Marienmünster/Willebadessen (WB). Das frühlingshafte Wetter hat bereits die ersten Kröten aus ihren Winterquartieren gelockt. „Milde Temperaturen und feuchte Witterungsverhältnisse sind für die Amphibien ideal, um zu ihren Laichgewässern aufzubrechen“, sagt die Leiterin der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter, Dr. Kathrin Weiß. Zum Schutz der Tiere kommt es deshalb wie in jedem Jahr an einigen Kreisstraßenabschnitten zu zeitweisen Sperrungen.

Straßen gesperrt

Betroffen sind die Kreisstraße 20 zwischen Helmern und Fölsen, die Kreisstraße 34 zwischen Bühne und Muddenhagen und die Kreisstraße 65 zwischen der Abtei Marienmünster und Kollerbeck. Der Kreis Höxter bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis dafür, dass streckenweise Sperrungen zwischen etwa 19 Uhr bis gegen 6 Uhr notwendig sein können.

„Insbesondere bei mild-feuchten Witterungsverhältnissen überqueren dort erfahrungsgemäß in den Dämmerungs- und Nachtzeiten besonders viele Tiere die Fahrbahn“, begründet Weiß die Artenschutzmaßnahmen. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werde mit Blick auf die Wetterlage und die Wanderaktivität der Amphibien jeweils kurzfristig entschieden, ob eine Sperrung notwendig sei. Auch im Bereich des Naturschutzgebietes Taubenborn in Höxter sei mit Einschränkungen zu rechnen.

Rücksicht bis Mitte Mai

Voraussichtlich bis Mitte April ist Rücksicht auf die zu ihren Laichplätzen wandernden Frösche, Kröten, Molche und Salamander geboten. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer bis dahin achtsam zu sein und die Amphibien zu schützen“, sagt Weiß.

Im Landkreis Holzminden werden an insgesamt zehn Straßenabschnitten mobile Amphibienzäune aufgebaut. Dort werden die Tiere in Eimern gefangen und von ehrenamtlichen Sammlern auf die andere Straßenseite gebracht. In diesen Bereichen wird um eine besonders angepasste Fahrweise gebeten, auch um die Sammler nicht zu gefährden.

Bei Hohenbüchen (K 29), Rühle und Reileifzen (K 25) sind Teilstrecken für die Zeit der Amphibienwanderung in der Regel täglich von 19 bis 7 Uhr (Reileifzen bis 6 Uhr) komplett gesperrt. Die Vollsperrungen bleiben auch hier voraussichtlich bis Mitte/Ende April bestehen. „Die Wandertätigkeit wird aber durch Ehrenamtliche regelmäßig kontrolliert, damit die Sperrungen nicht länger als notwendig aufrechterhalten bleiben“, sagt Kreissprecher Peter Drewes. Das Hooptal (K71) dagegen bleibe ganzjährig in der Zeit von 18 bis 8 Uhr gesperrt.

Drewes weist darauf hin, dass niedriges Tempo den Kröten beim Überqueren der Straßen helfen kann. „Durch angepasste Fahrgeschwindigkeiten lässt sich die Zahl der überfahrenen Tiere wie auch das Unfallrisiko zusätzlich reduzieren. Übrigens stellt nicht nur der Autoreifen an sich eine Gefahr dar, sondern auch Geschwindigkeiten ab 40 Stundenkilometer“, erläutert der Landkreis. Denn dann entstehe ein Sog, durch den die Lungenflügel der Tiere zerrissen würden oder das Trommelfell platze.