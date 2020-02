Höxter (WB/rob). Bei einem Verkehrsunfall um 7.49 Uhr sind an diesem Freitagmorgen an der Abfahrt der Kreisstraße 46 nach Corvey zwei Frauen in ihren Autos verletzt worden. Beide liegen in Krankenhäusern.

Unfall zwischen Lüchtringen und Corvey Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Eine 52-Jährige wollte von der Lüchtringer Brücke kommend mit ihrem weißen Skoda-Pflegedienstwagen in Richtung Corvey abbiegen. Eine weitere Skoda-Fahrerin kam in ihrem dunkelgrauen Wagen von der B64 (Höxter). An der Abbiegung zur K45 nach Corvey fuhr der weiße Pkw in den grauen. Die 40-jährige Fahrerin aus Brakel wurde leicht verleicht und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Holzminden gefahren werden. Die 52-Jährige kam schwer verletzt ins St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter.

Die K46 und die K45 wurden zwei Stunden gesperrt. Der K46-Verkehr, darunter viele Lkw nach Holzminden, wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt. Die K45 nach Corvey war voll gesperrt Die Feuerwehr Höxter rückte mit 15 Feuerwehrleuten zum Aufräumen an.