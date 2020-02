Von Reinhold Budde

Brakel (WB). „Ich bin schockiert, was passiert ist in unserem Land“, sagte Wilhelm Koch, Leiter des Pastoralen Raums Brakeler Land, in der Frühmesse am Freitag um 8.15 Uhr. Zum Gedenken an die Opfer des offenbar rassistisch motivierten Anschlags in Hanau am Mittwoch, bei dem insgesamt zehn Personen getötet wurden, neun davon mit ausländischen Wurzeln, hatte Koch zum Anlass genommen, in der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Brakel die Gemeinde spontan zu diesem Trauergottesdienst einzuladen.Mehr als 30 Katholiken sind der Einladung gefolgt.