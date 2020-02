Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in den Gebäuden verbessert sich, informiert die Telekom. Die Standorte stehen in Beverungen, Borgentreich, Höxter und Willebadessen.

Die Telekom betreibt im Kreis Höxter jetzt 47 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent – und der Ausbau geht weiter. Bis 2022 sollen weitere neun Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 14 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Angewiesen auf die Zusammenarbeit mit Kommunen

Beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist die Telekom auf eine Zusammenarbeit mit den Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort anbieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH wenden. Sie mietet geeignete Flächen an.

Die Telekom baut in 2020 bis zu 2000 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus werden an mehr als 10.000 weiteren Standorten die Kapazitäten für Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen gesteigert. Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.

„Graue und weiße Flecken“ bearbeiten

Die Deutsche Telekom und Vodafone wollen nun auch gemeinsam die LTE-Versorgung in ländlichen Regionen und entlang der Verkehrswege verbessern. Beide Unternehmen planen, an insgesamt 4000 ausgewählten Antennenstandorten ein sogenanntes aktives Networksharing, um „graue Flecken“ in Deutschland zu erschließen. Dabei handelt es sich um Bereiche, in denen jeweils nur ein Anbieter LTE anbietet.

Möglich macht das ein neuer technologischer Ansatz in den Netzen der beiden Anbieter. Ziel ist es nach Auskunft der Telekom, für Kunden beider Unternehmen eine bessere Mobilfunkerfahrung zu schaffen – in ländlichen Gebieten genauso wie an Verkehrswegen.

Bereits im November hatten die drei Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, Telekom und Telefónica angekündigt, bis zu 6000 „weiße Flecken“ zu schließen. „Weiße Flecken“ sind Gebiete, in denen es keinen Handy-Empfang gibt.