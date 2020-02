Brakel/Wernigerode (WB/rob). Tragisches Ende eines Familienausflugs: Mit bis zu 140 km/h ist am Samstag ein Sturm über den Harz hinweg gefegt. Eine Frau aus dem Raum Brakel kam in diesem orkanähnlichen Sturmtief auf einem Waldweg ums Leben.

Wie die Polizei berichtet, sei die Seniorin von einem umstürzenden Baum getroffen worden und danach an ihren schweren Verletzungen vor Ort gestorben. Sie war mit ihrer Familie im Raum Wernigerode gegen 14 Uhr unterwegs. Die Angehörigen waren bei dem Unfall dabei und seien nach dem Unglück von einem Kriseninterventionsteam betreut worden, berichtet die Feuerwehr. Besondere Tragik: Die Harztour war ein Geburtstagsgeschenk für den Mann der Seniorin aus dem Raum Brakel.

Trotz einer Sturmwarnung, so meldet dpa, seien nicht wenige Harz-Touristen mit Kind und Hund am Samstag teils sogar auf den 1000 Meter hohen Gipfel des Brockens im Harz gewandert – und beinahe heruntergefegt worden. Am Nachmittag peitschte Tief „Xanthippe“ mit Orkanböen über die Spitze. Viele der Wanderer konnten sich auf dem Brockenplateau nicht mehr auf den Beinen halten und krochen über den vereisten Boden in Sicherheit.