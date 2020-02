Sturmfolgen am Sonntagnachmittag: In den niedrig gelegenen Straßen und Wegen an der Emmer in und bei Steinheim ist es binnen kurzer Zeit zu Hochwasser gekommen. Foto: Yannik Leßmann

Steinheim/Höxter (WB/rob). Sturm „Yulia“ ist am Sonntag über den Kreis Höxter gefegt. Besonders viel Regen ging im Raum Steinheim nieder. Die Emmer schwoll stark an und überschwemmte Straßen und Wege.

Unwetter: Land unter im Emmer-Tal in Steinheim Fotostrecke

Foto: Yannik Leßmann

Die Nieheimer Straße (L827) war am frühen Abend laut Polizei Höxter gesperrt. Der Pegel stieg weiter. Die Feuerwehren mussten kreisweit ausrücken, um umgefallene Bäume von Straßen zu räumen. Voll gesperrt waren um 18.30 Uhr die L763 (Egge bei Willebadessen), die K26 (Eggekamm) und die K61 ( Ovenhausen-Altenbergen). Die Feuerwehr Höxter meldete am Abend umgestürzte Bäume und Räumaktionen in der Langen Wiese bei Brenkhausen, bei Ovenhausen Richutng Vörden, aus Bosseborn, vom Drenker Kreuz sowie überflutete Straßen bei Wehrden und Bödexen.

Weitere Meldungen nach 19 Uhr: In Godelheim hat sich ein Zaun gelöst, in Brakel musste die Feuerwehr ein Dach sichern, in Daseburg waren Bäume zu räumen, aus der Egge wird vermehrt Windbruch gemeldet. Der Sturm mit Dauerregen, Orkanboen und Gewittern hält im Kreis weiter an. In der Leitstelle der Feuerwehr in Brakel gehen laufend Schadensmeldungen ein. Die Polizei und die Feuerwehr rechnen mit einem arbeitsreichen Abend. Auch aus dem Solling werden umgestürzte Bäume gemeldet.