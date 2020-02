Der Kommunal-Wahlkampf 2020 in Höxter ist eröffnet. Hier drei Bürgermeisterkandidaten beim Frühschoppen in Ovenhausen im Festzelt: (von links) Falk Wennemann, Daniel Razat, Hofnarr Lukas Wöstefeld und Daniel Hartmann. Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Von Iris Spieker-Siebrecht und Michael Robrecht

Höxter-Ovenhausen (WB). Ovenhausen hat am Wochenende seinem ausgezeichneten Ruf als närrische Hochburg im Raum Höxter wieder alle Ehre gemacht. 1000 und mehr Besucher haben am Samstag den dreistündigen Büttenabend mit anschließender Partynacht im großen Zelt am Dreiort genossen. Besonders viele junge Jecken feierten zur Musik der Band „Flexx“ bis in den Morgen.

Politisch-närrischer Frühschoppen in Ovenhausen Fotostrecke

Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Mit dem närrischen Frühschoppen starteten die Ovenhäuser dann am Sonntagmorgen in die finale Runde. Wie bei allen anderen Veranstaltungen war auch hier das Zelt voll, der berühmte letzte Platz besetzt. Neben den Ovenhäuser Karnevalisten hatten die Abordnungen der befreundeten Vereine aus den umliegenden Orten Platz genommen. Ein Tisch indes war für die Vertreter der örtlichen Parteien und politischen Gremien reserviert, denn neben dem bewährten Unterhaltungsprogramm aus Tänzen, Sketchen und Büttenreden wird beim närrischen Frühschoppen traditionell auch mit spitzer Zunge Verwaltung, Politik, Kirche und Gesellschaft aufs Korn genommen. Wie schon in den vergangenen Jahren übernahm dies wieder Lukas Wöstefeld, der nicht wie gewohnt als „Einer“ durch die Stadt ging, sondern als Hofnarr den Regierenden den Spiegel vorhielt.

Karneval in Ovenhausen: Büttenabend und Partynacht Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Er startete mit blumigen Worten zur geplanten Landesgartenschau in Höxter und wies Kritik an dem mangelnden Interesse junger Bürger an diesem Thema zurück. „Setzt euch mehr für die Wünsche junger Menschen ein, dann werden die auch wieder auf eurer Seite sein“, riet er. Allerdings lief sich Wöstefeld mit diesen Themen gerade mal warm, um dann beim Thema Bürgermeisterwahl in Höxter zu seiner bekannten Stärke aufzulaufen. Obwohl er aus der Narrenkanzel keinen Wahlkampf für den einen oder anderen machen wolle, kam er doch nicht umhin, für den Fall des Falles, dass der Ovenhäuser Daniel Razat gewinnen würde, sein ganz persönliches Wunschkabinett vorzustellen. Natürlich war es ausschließlich mit bewährten Kräften aus dem Grubetal besetzt, und sich selbst, wen auch sonst, sieht er als Pressesprecher erster Wahl. „Doch dann werdet ihr sehen, so wird es sein, kehrt in Höxters Stadthaus bald auch wieder Ordnung ein“. Zur Höchstform lief der Büttenredner im schicken lila Gewand dann auf, als der den Amtsinhaber Bürgermeister Alexander Fischer suchte und eine Rechnung präsentierte. Neben Kritik hatte er auch Dankes- und Lobesworte, aber „doch selbst das, Herr Fischer, haben Sie nicht gehört, und das mich wirklich richtig stört, weil Sie wieder nicht gekommen sind – und das ist nicht nur blamabel, sondern auch peinlich, wie ich find“, sagte Wöstefeld. Damit der zukünftige Amtsinhaber, wer auch immer es dann sein wird, auch wirklich demnächst den Weg zum närrischen Frühschoppen findet, bekamen die drei anwesenden Bewerber – Daniel Razat, Falk Wennemann und Daniel Hartmann – eine Karte geschenkt. „Damit hat keiner eine Ausrede parat, nicht zu uns zu kommen!“

Neben der Kommunalpolitik fand Wöstefeld lobende Worte für das aktive Dorfs- und Vereinsleben in Ovenhausen, und es dufte auch das Thema 2019, der Klimawandel mit und ohne Greta, nicht fehlen. Scharfe und unverblümte Worte fand Wöstefeld für die Kirche, sprach sich für Erneuerung, Frauen in Ämtern und eine strenge Bestrafung von Missbrauch aus. „weil man nur so die Kirche verteidigt, die haben den Glauben und den Herrn beleidigt“. Weiter ging es beim Großreinemachen mit den Auswüchsen toleranter Haltung auf der einen Seite und der Gefahr eines intoleranten Weltbildes auf der anderen Seite, dem Schrei nach Political Correctness und effekthaschender Berichterstattung. Es war wirklich, wie der Redner zu Beginn angekündigt hatte, eine Jahresabrechnung, und das Publikum belohnte Wöstefeld für die offenen Worte mit tosendem Applaus.