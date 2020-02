Kathrin Föckel ist die einzige Frau an der Spitze eines Karnevalvereines in der Region. „Auf mein neues Amt habe ich nur positive Resonanz bekommen und das freut mich sehr“, sagt sie. Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Von Iris Spieker-Siebrecht

Ottbergen (WB). Bei der großen Karnevalsparty am Freitagabend im Ottberger KuStall jubelte die bunt kostümierte Narrenschar, als Kathrin Föckel als neue Präsidentin des Karneval-Vereins bekannt gegeben wurde.

Ottbergen feiert Karneval: Hier geht die Post ab Fotostrecke

Foto: Iris Spieker-Siebrecht

„Die Verbundenheit, die ich zu meinem Heimatort Ottbergen verspüre, hat mich veranlasst, das Amt zu übernehmen. Ich bin Ottbergerin mit Leib und Seele – und immer noch die einzige Frau im Elferrat des CVO.“ Und jetzt ist sie dazu auch die einzige Frau an der Spitze eines Karnevalvereines, die einzige Präsidentin in der Region. „Auf mein neues Amt habe ich nur positive Resonanz bekommen und das freut mich sehr“, sagt sie.

Der noch junge Verein, der 2003 von einigen begeisterten Karnevalsjecken gegründet wurde – und auch hier war Kathrin Föckel schon dabei – zeichnet sich durch die eine große Ursprünglichkeit und Begeisterung für die tollen Tage aus. Es geht sehr herzlich und familiär zu, manchmal wird improvisiert und niemand nimmt sich selbst zu ernst. „In Gesprächen mit anderen Karnevalsvereinen wird uns immer wieder vermittelt, dass wir etwas von der Norm abweichen Aber was ist die Norm? Ich empfinde das als Kompliment“, sagt Föckel. Andreas Mantey, der das Amt seit der Gründung des Vereins im Jahr 2003 innehatte, wurde mit viel Dank und Applaus verabschiedet. Er wird dem Verein weiter treu bleiben und im Vorstand aktiv sein, freut sich aber auch darauf, in den kommenden Jahren vielleicht selbst bei der CVO-Party auf der Bühne zu stehen.

Durch das bunte Programm der CVO-Party führte in diesem Jahr Marvin Hagemann als Sitzungspräsident. Es wird immer von Ottberger Narren und Närrinnen gestaltet, die sich schon seit Wochen auf ihren Bühnenauftritt vorbereiten. In diesem Jahr begeisterten die Netheelfen mit ihrer Choreografie zu „Cordula Grün“, Josef Schlüter gewährte als Bauer Jupp Einblicke in die Vermehrung von Nutztieren und der Spielmannszug und die Tanzgarde brachten den Saal mit ihren Auftritten zum Kochen. Auch die Rotkäppchen aus Fürstenberg, das Männerballet aus Brakel und die „O-Town“-Tanzgruppe Ovenhausen begeisterten die Zuschauer.

Die Karnevalsgesellschaften aus Beverungen, Ovenhausen und Brakel sind in Ottbergen jedes Jahr gern gesehene Gäste.