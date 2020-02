Ottbergen (WB). Der Spielmannszug Ottbergen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 34 Mal sind die Musiker aufgetreten. Einige Darbietungen sind ihnen in besonderer Erinnerung geblieben. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, bei der an diese erinnert wurde.

Den größten Auftritt hatten die Spielleute im vergangenen Jahr beim Schützenfest im eigenen Ort. Zu den Höhepunkten zählen aber auch das Schützenfest in Drenke und das Bundesschützenfest in Schloss Neuhaus. Weiterhin in Erinnerung bleiben den Spielleuten nach eigenen Angaben auch die Auftritte bei den Feuerwehrfesten in Amelunxen und Bruchhausen sowie bei dem Königsball in Schloss Neuhaus. Dafür hatten zehn Kinder und Jugendliche des Vereins erfolgreich an einem zweitägigen D1-Lehrgang teilgenommen. Ein Vereinstag mit Schlauchbootfahrt auf der Weser und Bogenschießtraining brachte zusätzliche Action in das Jahresprogramm.

Während der Versammlung sind auch langjährige Mitglieder geehrt worden: Maren Göllner und Kai Schaefers sind seit zehn Jahren dabei, Tobias Kieneke seit 30 Jahren.

Ausblick auf 2020

Aber nicht nur das vergangene Jahr stand bei der Hauptversammlung auf der Tagesordnung, sondern auch die Zukunft. Der Verein will auf vielen Schützenfesten im Kreis unterwegs sein, unter anderem in Tietelsen, Bosseborn, Höxter und Lüchtringen und dem Sportfest in Ottbergen. Der Höhepunkt der Saison soll das dreitägige Schützenfest in Bruchhausen sein. Für den Herbst ist eine große Vereinsfahrt für aktive und passive Mitglieder geplant, die nach Paris führen soll.

Konzert im Frühjahr

In der heißen Phase der Vorbereitung befindet sich schon jetzt das Frühjahrskonzert des Spielmannszugs im KuStall in Ottbergen. Unter dem Motto „Traditionelle Marschmusik trifft Irish Folk“ soll der Saal stimmungsvoll dekoriert werden. Außerdem planen die Spielmannsleute, bekannte Spezialitäten wie Guinness Bier sowie Fish and Chips anzubieten.

Dazu bringt der Verein neben den Klassikern der Marschmusik thematisch passende Stücke zu Gehör, und die aus Vereinsmitgliedern aufgestellte Band „Playmans Train“ wird Folkmusik von der britischen Insel spielen. Das Konzert beginnt am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr.