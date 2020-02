Von Jürgen Drüke

Stahler Firma Th. Geyer Ingredients expandiert

Foto: Jürgen Drüke

„Die neuen Räumlichkeiten dienen unter anderem als Kühllager“, berichtet geschäftsführender Gesellschafter Ralf Streicher, der den Standort Höxter leitet. Der Hauptsitz des Handelsunternehmens ist in Stuttgart-Renningen angesiedelt. Mit einer Grundfläche von 1500 Quadratmetern bietet das neue Lager Platz für weitere 1.100 Paletten-Stellplätze. Ein weiterer Bauabschnitt ist damit abgeschlossen. Erst 2018 war ein zusätzliches Bürogebäude angebaut worden. „In diesem befinden sich auch einige Labore“, so Streicher.

Start 2008

„2008 siedelte Th. Geyer Ingredients als erste Firma im Höxteraner Wirtschaftspark an. Inzwischen haben sich der Wirtschaftspark aufgrund zahlreicher Ansiedlungen und Th. Geyer Ingredients erheblich erweitert“, stellt Wirtschaftsförderer Volker Rodermund von der Stadt Höxter heraus. Das Geschäft würde sehr gut laufen: Die Stahler bieten Herstellern von Nahrungsmitteln, Getränken und Kosmetika ein breites Portfolio an Inhaltsstoffen. Neben den Produkten der Symrise AG, von denen man vor allem Aromen und funktionelle Wirkstoffe bezieht, runden unter anderem Karamellspezialitäten oder Fruchtpulver das Angebot ab.

„Unser Hauptaugenmerk liegt aktuell auf der Entwicklung hochproteinhaltiger Produkte pflanzlicher Herkunft, da diese bei Konsumenten voll im Trend liegen“, haben Streicher und seine Mitarbeiter den Markt immer im Visier.

Zusammenarbeit mit Symrise

„Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Symrise ist Th. Geyer Ingredients 2008 nach Stahle gezogen. Wir haben in den vergangenen zwölf Jahren stark in das Geschäft mit dem Hauptlieferanten investiert”, so Streicher. 2012 ist bei T. Geyer Ingredients eine weitere Erweiterung vorgenommen worden. In Stahle sind inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt. Erwirtschaftet wird von der Stahler Gruppe ein Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro jährlich.

„Wir kaufen Aromen und Duftstoffe von Symrise in großen Mengen und füllen sie für mittelständische Unternehmen in kleinere Gebinde ab“, erklärt Streicher. Das Hauptgeschäft bestehe aus dem Vertrieb von Inhaltsstoffen an die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Zudem arbeitet Th. Geyer in den Anwendungstechniken an neuen Produktentwicklungen. „Lebensmittel werden im kleinen Stil weiterentwickelt. Das geschieht gemeinsam mit den Kunden“, spricht Streicher von einem „Erfolgsmodell.

Hauptsitz Stuttgart-Renningen

Seit dem 1. Januar ist Ralf Streicher auch in die Geschäftsführung der Th. Geyer GmbH & Co. KG eingetreten, die mittlerweile mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt. Der Hauptsitz der Th. Geyer Gruppe liegt in Stuttgart-Renningen. Ralf Streicher soll spartenübergreifende Themen in den Bereichen Personal, Finanzen sowie Marketing federführend für die Gruppe vorantreiben.

Auch die Laborsparte der Th. Geyer GmbH & Co. KG hat sich mittlerweile in direkter Nachbarschaft zwischen Stahle und Albaxen angesiedelt. Hier werden in einem neuen Lagergebäude als Vollversorger für Labore tausende unterschiedliche Verbrauchsmaterialien für Institute, Universitäten und Pharmaunternehmen untergebrach. Das Lager befand sich ursprünglich am Standort in Berlin und wurde nun auch aus Kostengründen ins zentrale Weserbergland verlegt. Es wird bereits erfolgreich genutzt. „Es gibt Überlegungen, dass wir uns auch in der Laborsparte erweitern“, sagt Streicher. Die Stahler Firma expandiert weiter.