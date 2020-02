Höxter (WB/AZ). Die Bestattungszeiten in Höxter werden erweitert: Vom ersten 1. März an sind Beerdigungen auf den städtischen Friedhöfen auch am Freitagnachmittag möglich. Damit reagieren die Stadtverwaltung, die Bestatter, Politik und Kirchenvertreter auf eine Anregung aus dem Ortsausschuss Bruchhausen Ende vergangenen Jahres.

„Statt wie bisher nur vormittags können Beerdigungen nun auch Freitagsnachmittags in dem Rahmen stattfinden, wie an den anderen Werktagen praktiziert“, sagt Baudezernentin Claudia Koch. „Die Bestattungszeiten sind dadurch deutlich bürgerfreundlicher als vorher.“ Nach der Anregung aus Bruchhausen hatte sich die Politik dafür eingesetzt, Beerdigungen auch am Nachmittag zu ermöglichen. „Gemeinsam mit den Bestattern und der Kirche konnten wir diese Forderung erfüllen“, sagt Koch.

Auch die SPD-Fraktion hatte im Dezember einen Antrag gestellt, die Bestattungszeiten anzupassen. Günter Wittmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Stadtrat sowie Ortsausschussvorsitzender von Bruchhausen, hatte vor der Sitzung am Dienstag das Problem geschildert: Immer häufiger seien Bestattungstermine auf den Vormittag gelegt worden; der Freitagnachmittag sei bislang überhaupt nicht angeboten worden.

Deshalb stellte die SPD einen Antrag, auch Freitagnachmittag, also von 14 Uhr an, Bestattungen zu ermöglichen. Denn: „Fahnenträger oder Vereinsmitglieder müssen sich für Bestattungen am Vormittag Urlaub nehmen“, so Wittmann. Möglich seien eine Urnenbestattung sowie eine Erdbestattung, erläuterte Hans-Josef Held, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Außerdem stellte die SPD die Forderung, dass mit Kirchen und Bestattern besprochen werde, ob auch Bestattungen Samstagsvormittags stattfinden können.