In der Stadthalle Höxter will am 28. März AfD-Politiker Björn Höcke (AfD) reden. Hier ein Blick vom Wall auf das Restaurant “Cosmo” in der Halle.

Höxter (WB/rob). Die Stadthallen-Restaurant-Betreiber Isabell Heyn und Alex Frömelt erhalten viele unterstützende Reaktionen auf den Vorstoß, als Gegenaktion zur Björn-Höcke-Veranstaltung der AfD am 28. März das Bistro an die Höcke-Gegner zu vermieten und ihre Räume nicht zu schließen.

Zwei Afd-kritische Gruppen haben sich gemeldet und wollen das „Cosmo“ als „Geschlossene Gesellschaft“ anmieten. Heyns und Frömelts Restaurant befindet sich in der Stadthalle. Anders als Stadthallenpächter Kai-Daniel Schmidt, der die Halle aus rechtlichen Gründen, wie berichtet, an die AfD vermieten muss, will Frömelt aktiv etwas gegen den Höcke-Tag tun. Außerdem habe sich nach der WB-Veröffentlichung am Samstag ein Verwaltungsrechtler gemeldet. Der will ihn beraten, wie man durch Gegenaktionen das Sicherheitskonzept der AfD noch ins Wanken bringe. Für den 6. März ist zudem ein Gespräch zwischen Frömelt und Höxters Bürgermeister Alexander Fischer geplant.

Er wolle keine AfD-Leute bedienen, daran habe er kein Interesse, sagte Frömelt dem WESTFALEN-BLATT. Den Erlös der Aktion “Geschlossene Gesellschaft” werde er spenden, sollten die Pläne verwirklicht werden. Klar sei auch, dass alle Gäste oder die Gaststättenmieter jederzeit freien Zugang zur Halle haben müssten, wenn die Polizei das 200 Meter weit abschirme und eigentlich die Gegner von der AfD trennen wolle. Man habe die Rechnung – besser das Sicherheitskonzept – ohne den Wirt gemacht. Entschieden sei über das Vorgehen noch nicht. Man werde aber nicht, wie die AfD wohl dachte, einfach schließen und auf einen starken Tag verzichten, erklärte Alex Frömelt erneut.