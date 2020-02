Höxter (WB/üke). Jeweils Feueralarm um 13.05 Uhr und um 13.44 in Höxter. So geschehen gestern Mittag. Der erste Alarm wurde in der Tiefgarage der Volksbank in der Möllingerstraße ausgelöst. 39 Minuten später erfolgte die zweite Alarmierung aus der Tiefgarage bei Woolworth in der Marktstraße. Es handelte sich jeweils um einen Fehlalarm.