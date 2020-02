Von Michael Robrecht

Traditionstreffen

Schon zum 17. Mal hatte die Volksbank Höxter den Aschermittwochs-Abend organisiert. Jostes reihte sich ein in die Rednerliste mit Namen wie MdEP Elmar Brok, MdB Carsten Linnemann, Finanzstaatssekretär Steffen Kampeter, IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven, Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, MdB Christian Haase, Prof. Christoph Stiegemann, MdL Matthias Goeken oder Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff.

Der Vorstandsvorsitzende der Verbundvolksbank, Ansgar Käter, und seine Vorstandskollegen nutzten das Forum, um mit Politikern, Bürgermeistern, Unternehmern, Behördenchefs, Ärzten und weiteren Multiplikatoren über aktuelle Fragen ins Gespräch zu kommen. Er berichtete von guten Zahlen der Verbundvolksbank.

Jostes legt zahlen vor

KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes (48, verheiratet, eine Tochter, katholisch) hielt sich nicht mit Marketing-Lyrik auf, sondern legte Fakten vor. Die Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge schreibe schwarze Zahlen in allen Sparten. Die Patientenzahl sei 2019 um 4,4 Prozent auf knapp 31.000 gestiegen. „Zum Vergleich: 2006 wurden 23.000 Patienten behandelt.“ Zu den mehr als 31.000 stationären Patienten kämen noch 60.000 ambulante Fälle, so dass die KHWE 100.000 Menschen jedes Jahr behandele. „Die Mitarbeiterzahl beträgt 2736. 2018 waren es 2560. 240 Auszubildende sind in den Einrichtungen der KHWE beschäftigt“, sagte Jostes. Der Umsatz der KHWE liege bei 180 Millionen Euro (143 Millionen Euro für Krankenhäuser, 22 Millionen für Seniorenhäuser, sechs Millionen für ambulante Pflege).

Der Geschäftsführer schilderte, dass zukünftig Pflegepersonalkosten unabhängiger von Fallpauschalen vergütet würden. Es werde eine Kombination aus beidem geben. Aus den Fallpauschalen für medizinische Eingriffe und Hospitalaufenthalte würden künftig die Pflegekosten herausgerechnet. Sie sollten nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet werden. Für die Pflegekosten der KHWE bedeute dieser „Pflexit“ eine Summe von 24 Millionen Euro, die herausfalle. „Und mit solchen offenen Fragen soll man einen guten Wirtschaftsplan gestalten“, meinte Jostes den erstaunten Gästen.

Interessant auch die Landesbasisfallwerte: eine Blinddarmentfernung wird mit 4128 Euro und 5,3 Tagen Verweildauer kalkuliert. Eine Geburt kostet 3081 Euro, ein Herzinfarkt mit Behandlung 4725 Euro, eine Hüftprotese 6717 Euro und eine ambulante Darmspiegelung 231 Euro. Knackpunkt moderner Krankenhausplanung sei auch, immer mehr Fälle zu produzieren, aber nicht mehr Personal zu beschäftigen. Nur bei den Ärzten gehe die Beschäftigtenzahl nach oben, so Jostes. Verändert habe sich die Verweildauer: Früher blieben die Patienten im Durchschnitt 14 Tage im Hospital, heute nur noch sechs. Gewinner seien die Fachkliniken, die ein begrenztes Leistungsangebot vorhielten und so ertragreicher wirtschafteten. „Kleine Häuser haben in der heutigen Krankenhauslandschaft kaum noch eine Chance“. Dennoch werde die KHWE ihre vier Häuser in Höxter, Steinheim, Brakel und Bad Driburg (zusammen 868 Betten) weiter betreiben. Man sei durch die Verteilung der Abteilungen gut aufgestellt. In Deutschland gibt es 2020 laut Geschäftsführer Jostes 1942 Krankenhäuser: „50 Prozent davon schreiben rote Zahlen.“

Jostes kündigte die Gründung eines neuen Medizinischen Versorgungszentrums in Bad Driburg an. Das habe der Verwaltungsrat kürzlich beschlossen. In Höxter gibt es so ein Angebot im Ärztehaus neben dem St. Ansgar schon.

Der Geschäftsführer berichtete zudem, dass ein großer Krankenhauskonzern in der Region jeder Pflegekraft 5000 Euro Begrüßungsgeld zahle. Das sei eine Ansage an alle anderen Krankenhäuser und führe zur Abwanderung von Personal. „Das Problem heute ist, dass es kaum Pflegepersonal auf dem Markt gibt“, so Jostes. Anwesende Ärzte bestätigten das für ihre Praxen. Fatal für den ländlichen Raum sei auch, dass eine Reduzierung der Anzahl der Krankenhäuser die dünner besiedelten Gebiete treffe. „Im Ruhrgebiet gibt es Krankenhäuser in rollatornahen Entfernungen, hier kämen weite Anfahrtswege auf die Patienten zu.“ Daher sei die These, 600 Krankenhäuser in Deutschland würden reichen eine problematische Aussage. Viele Krankenhäuser ständen heute leider mit dem Rücken zur Wand.

Das Land NRW, so schilderte Christian Jostes, will 2021 einen neuen Krankenhausplan vorstellen. Er sei gespannt, was da komme. Den Zuhörern empfahl er den Blick auf den Internet-Wegweise durch das Gesundheitswesen mit Krankenhausbewertungen: www.weisse-liste.de/de. In der Krankenhausentwicklung solle man sich in einem planwirtschaftlichen Rahmen marktwirtschaftlich bewegen, was nicht immer gelingen könne. Es dürfe aber nicht sein, dass Rendite auf den Rücken des Pflegepersonals gemacht werden müsse. Wichtig sei heute, dass man gutes Pflegepersonal beschäftigen könne. Digitalisierung und Fachkräfte binden, das seien laut Christian Jostes wichtige Ziele 2020. Der Kampf um gutes Personal laufe weiter. Das Ziel sei, alle Standorte der KHWE zu sichern. Brakels Bürgermeister Hermann Temme sprach aus, was viele Zuhörer dachten: „Wir haben zum Glück im Kreis Höxter eine gute Krankenhauslandschaft. Unterm Strich passt das Angebot der KHWE sehr gut zum ländlichen Raum. Anderswo sehe das schon ganz anders aus.“

Unfallchirurgie

Auch das lange strittige Thema „Unfallchirurgie Höxter“ wurde aus dem Publikum angesprochen: Christian Jostes sagte, dass die Grundentscheidung, dass der Hauptsitz der Unfallchirurgie Brakel sei, bestehen bleibe. Jedoch werde in Höxter eine vollumfängliche Unfallchirurgie auch in Zukunft angeboten. Zusammen mit dem Holzmindener Krankenhaus-geschäftsführer hat Jostes über die Konkurrenzsituation und eine Zusammenarbeit gesprochen: „In Steinheim haben wir eine so große Küche. Die könnte Holzminden gleich mit versorgen...“