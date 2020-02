Höxter (WB/rob). Josef Buch ist während der Jahreshauptversammlung des Automobilclubs AC Höxter erneut zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Auch die Jahresplanung stand an. Wichtigste Veranstaltung: Der Weserbergpreis am Wochenende 18. und 19. Juli.

Die aktiven Mitglieder des AC Höxter im ADAC trafen sich kürzlich in der Gaststätte „Westfalen-Stuben“ in Lüchtringen. Vorsitzender Buch freute sich, dass der Verein 146 Mitglieder zählt, wie er in seinem Rückblick über das abgelaufene Sport- und Geschäftsjahr 2019 sagte.

Sportleiter Buch berichtete über eine sehr erfolgreiche Motorsportsaison 2019, die mit dem Mannschaftssieg im Slalom-Clubsport gekrönt worden war. Neben Abteilungsberichten und dem Fazit, dass der Verein durch seine vielfältigen Angebote zu den Aktivposten in der Region Höxter gehöre, standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung.

Seit 50 Jahren im Verein

Zwei Mitglieder, Dr. Reinhard Rose und Wolfgang Jubitz, wurden von Josef Buch für 50 Jahre im AC Höxter ausgezeichnet. Als die beiden 1970 eintraten, hatte die Autowelt noch ganz anders ausgesehen – viele Wagen aus jenen Jahren fahren heute beim Bergrennen bei Ottbergen im Juli mit.

Nicht nur langjährige Mitglieder wurden geehrt, sondern auch Sieger: Clubmeister wurde Kevin Totz, knapp gefolgt von Marius Buch auf Platz zwei. Den dritten Rang belegte Maurice Schmidt, Platz vier Cedrik Totz, Platz fünf Horst-Ralf Schmidt, Platz sechs Jürgen Totz, Platz sieben Kai Kruse und Platz acht Heiner Ahrens.

Die Wahlen ergaben außerdem einen neuen Vorstand: Erster Vorsitzender Josef Buch wurde ohne Gegenstimmen wiedergewählt, ebenso die Schatzmeisterin Larissa Schnabel, Jugendleiter Mark Hasemann und Schriftführerin Dorota Koscielecki. Verkehrsleiter Manfred Moeller und Tourenwart Beate Buch standen diesmal nicht zur Wahl.

Termine

Sportleiter Sebastian Buch kündigte die AC-Veranstaltungen für dieses Jahr an: Dazu zählen am 19. April, das Kart-2000 bei Firma Schünemann und Jugend-Kart am 3. Mai auf dem Hof der Spedition Fricke. Am 18./19. Juli wird der Weserbergpreis in Ottbergen ausgerichtet und am 13. September das Oldtimer-Treffen in der Innenstadt. Für den 19. und 20. September ist ein Flugplatz-Slalom auf dem Verkehrslandeplatz Räuschenberg geplant.