Von Angelina Zander

Höxter(WB). Der Internationale Ostereiermarkt im Schloss Fürstenberg ist ein Publikumsmagnet. Ohne das Coronavirus hätte Geschäftsführerin Stephanie Saalfeld an diesem Wochenende insgesamt 3000 Besucher erwartet – jetzt rechnet sie mit etwas weniger, sagt sie am Freitagmittag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Wir freuen uns über jeden Besucher“, so Saalfeld. Und für diejenigen, die das Schloss Fürstenberg aufsuchen, haben die Organisatoren Vorkehrungen getroffen. „Wir tun alles, damit unsere Gäste sicher sind.“

Dazu zähle, dass einige Maßnahmen intensiviert werden. So werde es mehr Desinfektionsspender geben, Bändchen am Eintritt müssten selbst angelegt werden und Einkaufswagen in der Manufaktur sowie Türklinken und weitere Örtlichkeiten würden desinfiziert. Damit folge man den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. „Wir stehen in sehr engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und zum Sozialministerium in Hannover. Bisher gibt es keine Empfehlung, den Ostereiermarkt abzusagen“, sagt Saalfeld am Freitag. Sollten Corona-Fälle auch in Niedersachsen auftauchen, könnte die Veranstaltung aber kurzfristig abgesagt werden.

Auch im Sport hat die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus Folgen. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat nach eigenen Angaben eine Arbeitsgruppe gegründet, die in engem Kontakt zu Krisenstäben in Westfalen stehe. Der Verbandsjugendausschuss und der Verbandsfußballausschuss haben beschlossen, das „Handshake-Ritual“ auszusetzen. Unnötiger Körperkontakt solle dadurch vermieden werden. Das betrifft auch Spiele im Kreis Höxter an diesem Wochenende.

Am Donnerstag verzeichneten einige Apotheken im Kreis Höxter Lieferengpässe bei Mundschutzen und Desinfektionsmitteln (wir berichteten). „Wir sind die erste, niedrigschwellige Anlaufstelle für die Menschen in Gesundheitsfragen“, sagt Thomas Rochell, Vorsitzender der Bezirksgruppe Höxter im Apothekerverband Westfalen-Lippe. Das Robert-Koch-Institut weist auf seiner Webseite darauf hin, dass Mundschutze nur für Erkrankte sinnvoll sein können. Rochell sagt: „Die allgemeinen Hygieneregeln schützen auch in diesem Fall.“ Dazu zähle beispielsweise das häufige Händewaschen für mindestens 20 Sekunden. „Dabei zweimal das Lied ‚Happy Birthday‘ summen, das entspricht dieser Dauer.“ Nach dem Waschen sollten die Hände gründlich abgetrocknet und regelmäßig desinfiziert werden.

Lieferengpässe bei Desinfektionsmitteln und Mundschutzen bekommt der Rettungsdienst im Kreis Höxter nicht zu spüren: „Die Rettungsdienste im Kreis Höxter sind ausreichend mit Schutzmaterial ausgestattet“, teilte Pressesprecherin Silja Polzin mit.

Patientenhotline eingerichtet

Wer sich begründete Sorgen wegen des Coronavirus macht, kann sich am Wochenende an eine Patientenhotline wenden, die über die bekannte Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu erreichen ist: 116 117. Anrufer werden von Ärzten beraten. Erreichbar ist die Hotline am Samstag, 29. Februar, und am Sonntag, 1. März, jeweils von 8 bis 22 Uhr.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) weist darauf hin, dass mit Wartezeiten gerechnet werden muss.