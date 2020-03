Höxter/Beverungen (WB/dp). Bei einem Alleinunfall auf der Bundesstraße 64 in Höhe der Abzweigung nach Amelunxen ist am Montagmorgen ein 33-jähriger Beverunger schwer verletzt worden. Er musste mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Streckenabschnitt ist wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen für etwa 20 Minuten gesperrt gewesen.