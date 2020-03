Höxter (WB/rob). Wie wird der Verkehr in den Gartenschaumonaten von April bis Oktober 2023 in Höxter gelenkt? Bei der Vorstellung der ersten Details der LGS-Entwürfe des Siegerbüros Franz Reschke aus Berlin sagte Baudezernentin Claudia Koch, dass es kein Brückenbauwerk über die Nikolaistraße geben werde.

Man wolle die beiden Wallstücke am Berliner Platz durchgängig für Gartenschaubesucher zugänglich machen. Das 35 Hektar große LGS-Gelände wird eingezäunt. Nur durch drei Eingänge an der Stadthalle, am Weserufer hinter dem Schiffsanlager und kurz vor der Bahnunterführung sowie bei Corvey könne das Gelände betreten werden. Man wolle den Besuchern an dem neuralgischen Punkt Stadtzufahrt Nikolaistraße Vorrang einräumen, weil eine barrierefreie Brücke mit Riesenrampen gestalterisch nicht ansprechend würde. „Wir schauen uns die Planungen noch einmal an“, so Koch.

Weiterer Knackpunkt: die Parkplätze für tausende Besucher. 650 Stellplätze würden gegenüber des jetzigen Corvey-Parkplatzes auf einem noch umzugestaltenden Acker entstehen. Am Güterbahnhof befindet sich laut Koch der große Busparkplatz. Der Floßplatz soll für alle aus Osten kommenden Besucher optimiert und eventuell noch erweitert werden. Alle aus Westen (Ruhrgebiet) kommenden Besucher sollen über die A44 (Warburg) zum Weser-Ostufer per Navi geführt werden. In die Innenstadt und auf die Schulhöfe sollen nur bei Großveranstaltungen Autos gelenkt werden. An der B64 wird es nur eine Ertüchtigung des Lkw-Stellplatzes geben – mehr nicht. Ein weiterer B64-Parkplatz für den Westverkehr ist nicht geplant. In Ottbergen und Godelheim sollen Besucher zum dortigen Parken animiert werden. Sie können mit dem Zug weiterfahren. Zudem sollen ÖPNV und Bahnverbindungen massiv beworben werden.