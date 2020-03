Das ehemalige Kernkraftwerk in Würgassen. Foto: Michael Robrecht/Archiv

Von Marius Thöne

Beverungen (WB). Die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) will am Standort des ehemaligen Kernkraftwerkes in Beverungen-Würgassen (Kreis Höxter) mehrere hundert Millionen Euro investieren. Nach Informationen dieser Zeitung ist dort eine Art Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktive Abfälle geplant. 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. 2027 soll das Umschlaglager fertiggestellt sein.