Von Dennis Pape

Höxter/Bad Driburg/Warburg (WB). Polizisten im Kreis Höxter können ab sofort auf freiwilliger Basis bei Einsätzen Bodycams (Körperkameras) tragen – zum Selbstschutz. Denn auch im Kreis Höxter ist die Gewalt gegen Beamte 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent gestiegen, in 13 Prozent der Fälle wurden Polizisten verletzt. Zum Teil massive Beleidigungen und Drohungen werden in dieser Statistik noch gar nicht mit aufgeführt.

Polizeioberkommissar Carsten Jödecke spricht Klartext: „Die Zahlen der körperlichen Gewalt sind deutlich. Doch auch die verbale Gewalt bekommt immer mehr Intensität. Einige Dinge streift man zusammen mit der Uniform ab. Aber wenn jemand sagt ‚Ich kenne Dich – ich bringe Deine Familie um‘, dann ist das noch mal eine ganz andere Dimension.“

Fünfköpfiges Team bildet Kollegen aus

Jödecke (29) gehört zusammen mit den Polizeikommissarinnen Pia Jungmann (23) und Theresa Krause (24) sowie zwei Kollegen aus Bad Driburg und Warburg zum Team für den Kreis Höxter, das sich in Sachen Einsatz von Bodycams hat schulen lassen. Sie bilden nun ihre Kollegen in diesem Bereich aus.

„Dabei geht es nicht nur um die Handhabung an sich, sondern beispielsweise auch um rechtliche Grundlagen“, erläutert Theresa Krause. Und diese seien vielfältig: So sollen die Beamten die am Körper befestigten Kameras, die sowohl Bild als auch Ton aufzeichnen, im öffentlichen Raum lediglich dann mit einem schnellen Handgriff einschalten, wenn sich Gefahr andeuten könnte.

In Wohnräumen müsse es darüber hinaus schon konkrete Anhaltspunkte für eine dringende Gefahr geben. „Wir weisen bei einem Einsatz darauf hin, dass aufgezeichnet wird. Es gibt akustische Signale beim Einschalten sowie in einem zweiminütigen Abstand während der Aufnahme“, sagt Pia Jungmann. Bei unmittelbarer Gefahr kann ein Polizist sie auch einschalten, ohne seinen Gegenüber darauf aufmerksam zu machen.

Material bleibt 14 Tage gespeichert

Die Geräte können nach der Schicht ausschließlich in einer speziellen Ladestation bei der Polizei ausgelesen werden, das Videomaterial wird dann auf einem Server für zwei Wochen gespeichert. Das Material darf nur von Führungskräften und nicht von am Einsatz beteiligten Polizisten ausgewertet werden.

„Nach 14 Tagen wird das Material automatisch gelöscht – es sei denn, es kann als Beweismittel in einem strafrechtlichen oder ordnungsrechtlichen Verfahren verwendet werden“, erläutert Carsten Jödecke. Bürger, gegen die es eine polizeiliche Maßnahme mit Aufnahme gab, könnten eine Materialsichtung ebenfalls einfordern – ausgehändigt werde es aber selbstverständlich nicht.

Abschreckende Wirkung

Die Polizeikommissarinnen Pia Jungmann und Theresa Krause mussten ihre Kameras bislang noch nicht einschalten, Jödecke hatte bereits drei Fälle: „Es gab zwei Einsätze, bei denen eine gefährliche Situation hätte entstehen können – das hatte sich nicht bestätigt und die Bodycam wurde nach wenigen Momenten wieder ausgeschaltet.

Bei einem weiteren Einsatz musste eine aggressive Person fixiert werden. Sie rief dabei, man wolle ihr Polizeigewalt antun. Das war nicht der Fall und wir haben das Video zunächst gesichert, weil wir davon ausgehen, dass die Person es überprüft haben möchte.“

Unabhängig davon, dass das Bildmaterial auch zur Strafverfolgung eingesetzt werden könne, weisen Jungmann, Krause und Jödecke ausdrücklich darauf hin, dass die Kameras in erster Linie eine abschreckende und in diesem Sinne deeskalierende Wirkung haben sollen – deswegen sei es auch keine Pflicht, die Bodycam zu tragen. „Es kann Beamten ein Gefühl von Sicherheit geben, das Verhalten bei einem Einsatz soll die Kamera aber nicht beeinflussen“, betont Pia Jungmann.

Nicht jeder Polizist nutzt die Kamera

Im Kreis Höxter sind vom Land bislang 31 Kameras übergeben worden, die von mehreren Polizisten genutzt werden können. Am Standort Höxter wurden bereits 45 Beamte von den drei Verantwortlichen geschult – doch nicht alle nutzen die Bodycams. „Es ist jedem Kollegen freigestellt, ob er die Kamera mitführen möchte oder nicht.

Und jeder hat bislang andere Erfahrungen mit Gewalt gegen Beamte gemacht“, sagt Theresa Krause. Und Pia Jungmann fügt hinzu: „Die Bodycams sind erst seit wenigen Wochen im Einsatz. Welche Erfolge wir durch ihre Verwendung verzeichnen können, wird sich zeigen.“