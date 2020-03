Ali Can hat in Höxter gezeigt, wie vielfältig Heimat sein kann. Foto: Anja Kiele-Dunsche

Von Anja Kiele-Dunsche

Höxter (WB). Der Sozialaktivist Ali Can ist mit einer Lesung mit anschließender Diskussion zu Gast im Historischen Rathaus in Höxter gewesen. In seinem neuen Buch „Mehr als eine Heimat – Wie ich Deutschsein neu definiere“ verknüpft er die eigene Biografie mit Erfahrungen aus dem von ihm initiierten Hashtag #MeTwo gegen Alltagsrassismus.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Höxter war im Rahmen der Frauenaktionswoche Veranstalter der Lesung mit anschließender Diskussion. Passend zum Aktionsmotto „Augenblickwinkel – für Vielfalt, Offenheit und Toleranz“ dürfe man besonders nach den Anschlägen von Hanau nicht aufhören, die Stimme zu erheben, betonte Kathrin Jäger, Kreisgruppengeschäftsführerin des Verbandes, gleich zu Beginn der Veranstaltung. Gelegenheit dazu hätten alle Bürger am 28. März beim großen bunten Familienfest mit Demonstration gegen die Veranstaltung der AfD in Höxter.

Schwerer Weg zur Integration

Ali Can kam als Flüchtling mit seiner Familie aus der Türkei nach Deutschland. In seinem Buch schildert er seinen nicht immer einfachen Weg der gelungenen Integration. Mit seinem ersten Projekt, der „Hotline für besorgte Bürger“, suchte er das Gespräch mit Anhängern von AfD und Pegida, um zu vermitteln und Haltungen zu verstehen.

Mit den Parteifunktionären würde er heute aufgrund der rechtsextremen Entwicklung der Partei keinen Dialog mehr führen, sagte er in Höxter. Der von Can gegründete Hashtag „MeTwo“ würde sich mit dem Alltagsrassismus auseinandersetzen. Er zeigt dabei in seinem Buch die Schwierigkeiten von jungen Migranten der zweiten und dritten Generation auf, in der Gesellschaft anzukommen, wirbt für Verständnis und setzt sich dafür ein, immer im Dialog auf Augenhöhe zu bleiben.

Zwischen zwei Kulturen

Besonders die jungen Migranten hätten häufig Schwierigkeiten, sich zwischen beiden Kulturen entscheiden zu müssen. Diese innere Zerrissenheit mache Integration schwierig. Wird Ali Can gefragt, welche Kultur er habe, lautet seine Antwort: „Ich habe meine eigene Kultur.“

Eine besondere Ehre sei es für den Autor, dass sein Buch im „Duden Verlag“ erschienen ist. Der alteingesessene Verlag reagiert auch auf die Veränderungen in der Gesellschaft. Das Wort Heimat gibt es neuerdings auch im Plural.

„Was ist Heimat?“ – in der anschließenden Diskussion wurde deutlich, wie vielfältig Heimat sein kann. Ali Can selbst fordert dazu auf, den Begriff Heimat neu zu definieren. Für ihn sei Heimat letztlich kein Ort. Can: „Es sind vielmehr Werte, die wir teilen.“