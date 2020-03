An der Hindenburgstraße in Ottbergen hat ein Sessel in einer Wohnung Feuer gefangen. Foto: Marius Thöne

Höxter-Ottbergen (WB/thö). Bei einem Wohnungsbrand in Ottbergen ist am Mittwochmorgen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, weil die Bewohner nicht zu Hause waren.

40 Wehrleute im Einsatz

Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich auch Menschen in der Wohnung aufhalten, rückten neben 40 Feuerwehrleuten aus Ottbergen, Godelheim, Bosseborn, Höxter und Lüchtringen auch drei Rettungswagen nach Ottbergen aus. Die 40 Feuerwehrleute brachten den Brand in der Wohnung an der Hindenburgstraße schnell unter Kontrolle. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren Zigarettenreste in einem Aschenbecher in Brand geraten. Das Feuer hatte auf einen Sessel übergegriffen.

Verkehrsbehinderungen auf B64

Während der Löscharbeiten mit einem großen Feuerwehraufgebot, kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer halbseitigen Sperrung der Brakeler Straße.