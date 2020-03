Höxter (WB). Straßen NRW beginnt an diesem Freitag mit der Erneuerung der Fahrbahndecke auf der B64 zwischen Albaxen und Höxter. Die Arbeiten werden in vier Teilabschnitten durchgeführt.

Zwei Abschnitte

Der erste Teilabschnitt beginnt im Kreuzungsbereich mit der L946 (Hansastraße) und wird auf eine Länge von 150 Metern in Fahrtrichtung Höxter geführt. Während der Arbeiten wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Hilfe einer Ampel geregelt. Zeitweise wir die Anbindung der L946 (Hansastraße) an die B64 gesperrt und eine Umleitung über Stahle eingerichtet. „Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Wochen“, sagt Behördensprecher Andreas Hüser.

Einbahnstraße

Anschließend werden die Arbeiten im zweiten Teilabschnitt auf eine Länge von 2,1 Kilometer in Richtung Höxter bis zur Kreuzung mit der der K45 bei Lüchtringen fortgeführt. Die Erneuerungsarbeiten erfolgen auch hier unter halbseitiger Sperrung. Für den Verkehr wird in Richtung Höxter eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die K45 und K46 in Richtung Holzminden umgeleitet und an die B64 wieder angebunden. Bauzeit: fünf Wochen.