Von Angelina Zander

Höxter (WB). Stalking, sexueller Missbrauch, Schläge, Unterdrückung: Manche Frauen erleben in ihrem Alltag Gewalt, ausgeübt von ihrem Partner, Verwandten oder Fremden. Der Weg raus aus diesem Kreislauf von Gewalt und Unterdrückung ist schwierig, wissen die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle der AWO für den Kreis Höxter. Im vergangenen Jahr haben sich 133 Frauen an die Beratungsstelle gewandt – eine konstante Entwicklung, sagt Wolfgang Kuckuk, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbands.

Ratsuchend sind nicht immer betroffene Frauen, erklärt Marion Nawrath von der Fachberatungsstelle gegen Gewalt an Frauen: „Es können Betroffene, Lehrerinnen oder Angehörige sein, die Rat suchen.“ In ihrem Jahresbericht listet die Beratungsstelle auf, welche Formen der erlebten Gewalt im ersten Gespräch zur Sprache kommen. „Der Schwerpunkt liegt seit viereinhalb Jahren immer bei der häuslichen Gewalt. Aber es spielt immer auch eine andere Gewalt eine Rolle, zum Beispiel Stalking. Der Mann kontrolliert dann, wo sich seine Frau aufhält“, erklärt Mitarbeiterin Mareike Stöver.

Häusliche Gewalt spielt große Rolle

Weil die häusliche Gewalt eine große Rolle spiele, wurde ihr in diesem Jahresbericht ein Kapitel gewidmet, sagt Stöver. Dort wird erläutert, was unter häuslicher Gewalt zu verstehen ist. Dabei wird deutlich: Der Begriff beschreibt mehr als den Tritt oder den Schlag. Darunter werden auch die seelische oder psychische Gewalt gefasst, die sexualisierte und sexuelle Gewalt in Form sexueller Nötigung und die ökonomische Gewalt. Verfügt der Partner beispielsweise über das Geld seiner Partnerin, übt er Gewalt aus. Letztlich versteht man unter häuslicher Gewalt auch soziale Gewalt. „Das bedeutet, dass die Frau eingesperrt wird oder isoliert wird von Freunden oder Verwandten“, erklärt Stöver. „Frauen ist häufig nicht bewusst, dass das, was ihnen passiert ist, häusliche Gewalt ist. Das Bewusstsein kommt erst beim blauen Auge.“

126 Mal haben Frauen 2019 bei ihrem Erstgespräch angegeben, häusliche Gewalt in Form körperlicher oder seelischer Gewalt erfahren zu haben. Von Stalking wurde 27 Mal berichtet, von sexualisierter Gewalt 24 Mal. Ein Thema, das nach Auffassung von Marion Nawrath in Zukunft häufiger zur Sprache kommen wird, sei die digitale Gewalt. Acht Frauen berichteten davon. Stöver: „Wir werden verstärkt von Schulen zum Thema ‚Sexting‘ angefragt. Das ist ein großes Thema und bei Zwölfährigen schon Gang und Gäbe.“ Sie würden Präventionsarbeit leisten und über das Versenden von Sexbildern aufklären.

Mehr über 60-Jährige suchen Rat

In der Beratungsstelle wird Frauen ab 18 Jahren geholfen. „Die Zahl der ratsuchenden über 60-Jährigen hat zugenommen. Das ist erschreckend“, sagt Stöver und erklärt, dass häusliche Gewalt auch von Kindern ausgeübt werden kann – diese richtet sich gegen die Eltern. Am häufigsten würden aber Frauen zwischen 18 und 25 Jahren (2019: 26) und zwischen 26 und 40 Jahren (2019: 45) beraten.

Therapieangebote gibt es nicht, stattdessen lautet die Devise: Hilfe zur Selbsthilfe. In Ausnahmefällen müssen die Frauen selbst nicht den ersten Schritt wagen, um mit den Beraterinnen ins Gespräch zu kommen. Dafür arbeiten sie mit der Polizei zusammen. Nach dem Prinzip „Wer schlägt, der geht“ kann die Polizei eine zehntätige Wegweisung gegen den Mann aussprechen. Zusätzlich liegt es im Ermessen der Polizisten, ob sie in Absprache mit dem Opfer ein Fax mit den Kontaktdaten an die Beratungsstelle schickt, die die Frau über das Angebot aufklärt. Zehn Vermittlungen durch die Polizei hat es 2019 gegeben, neun Frauen haben eine Beratung in Anspruch genommen. Für die Verantwortlichen ist das noch zu wenig. Gespräche in dieser Hinsicht würden aber laufen.

Neue Mitarbeiterin

Seit dem 1. März unterstützt Nadja Lang die Beratungsstelle und übernimmt die halbe Stelle von Marion Nawrath. Nach acht Jahren in Berlin ist sie in den Kreis Höxter zurückgekehrt und war zunächst in der Ambulanten Jugendhilfe der AWO eingesetzt. Vorher hat sie in der Kinder- und Jugendhilfe sowie mit Menschen mit Fluchterfahrung gearbeitet.