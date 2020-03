Von Michael Robrecht

Nordische Bischofskonferenz besucht Corvey Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Die Nordische Bischofskonferenz war erstmals zu Gast in Corvey. Anlass ihres Besuches war die Frühjahrstagung der NBK, die auf Einladung von Erzbischof Hans-Josef Becker und des Bonifatiuswerkes in der Paderstadt veranstaltet wird. Enge freundschaftliche Verbindungen der nordischen Bischöfe nach Paderborn bestehen bereits seit 1974, seit dem das Bonifatiuswerk die Katholiken im Norden aktiv unterstützt.

Begrüßt wurden die Bischöfe aus Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island in Corvey von Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek und von Professor Dr. Christoph Stiegemann. Beide wiesen auf das 1200-jährige Bestehen der Abtei 2022 hin. Monsignore Georg Austen verdeutlichte, „dass es gerade in unserer heutigen Zeit enorm wichtig ist, die alten Spuren unserer Geschichte und der von uns verehrten Heiligen lebendig zu halten“.

Bonifatiuswerk engagiert sich für die nordeuropäischen Katholiken

Das Bonifatiuswerk engagiert sich seit Jahrzehnten für die nordeuropäischen Katholiken. „In Stockholm leben 50.000 Katholiken, in ganz Schweden vielleicht 125.000 oder durch die vielen Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so viele“, sagte der schwedische Kardinal. „Ich bin sehr stolz darauf, dass mit dem Bonifatiuswerk und dem Diaspora-Kommissariat der deutschen Bischöfe gleich zwei international tätige Hilfswerke ihren Sitz im Hochstift haben“, so Paderborns Bürgermeister Michael Dreier. Die Würdenträger trugen sich bei einem Empfang der Stadt ins Goldene Buch von Paderborn ein.

Langjährige Unterstützung aus der Domstadt

Der Vorsitzende der NBK und Bischof von Kopenhagen, Czeslaw Kozon, dankte für die langjährige Unterstützung aus der Domstadt. „Ohne diese Hilfe wäre lebendiges Glaubensleben in der Diaspora der nordeuropäischen Ländern nicht möglich. Die Sorge der deutschen Katholiken um uns ist für uns ein Segen“, erklärte Bischof Kozon. „Die langjährige enge Freundschaft zu den nordeuropäischen Katholiken und die verlässliche Unterstützung durch die Paderborner Katholiken sei eine bemerkenswerte Geschichte“, unterstrich der Präsident des Bonifatiuswerkes, Heinz Paus. Wir alle seien aufeinander angewiesen und nur gemeinsam und vereint könne man als Christen etwas zum Gemeinwohl aller beitragen, und das auch über Ländergrenzen hinweg. „Seit 170 Jahren geht der Blick von Paderborn in die Diaspora auf unsere Glaubensbrüder und -schwestern“, würdigte der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Georg Austen.

Schwester Anna Mirijam Kaschner CPS aus Kopenhagen (Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz und früher Schwester im Orden vom Kostbaren Blut in Neuenbeken): „Wir haben sechs amtierende und drei emeritierte Bischöfe. 350.000 Katholiken leben in den skandinavischen Ländern.“ Die Bischöfe besuchten am Mittwoch auch die Landvolkshochschule Hardehausen (Messe in der Kapelle) und schlossen den Tag in Fürstenberg (Kreis Paderborn) ab.