Die Weser in Höxter führt am Donnerstag (12. März) deutlich Hochwasser. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/hai). Der Pegelstand der Weser in Höhe Höxter hat am Donnerstag den Stand von 444 Zentimetern (12 Uhr) erreicht. Zum Teil steht das Wasser bereits an der Weserpromenade.

Aber nicht nur in der Kreisstadt, auch in den Städten wie Beverungen und Bad Karlshafen ist die Weser bereits über die erste Hochwassermarke gestiegen. In Hameln hat die Weser um 12 Uhr einen Pegel von 455 Zentimetern erreicht. In Hann. Münden lag die Marke dagegen bei 414 Zentimetern (Tendenz fallend).

Foto: Harald Iding

Übringens: In Höxter zeigt eine mächtige Holzstele aus 300-jährigem Eichenholz entlang der Weserpromenade die Markierungen der höchsten Hochwasserstände seit 100 Jahren an. „Die Naturgewalt des Wassers war für die Menschen stets eine Herausforderung. Die Dienstbarmachung der Weser für Handel und Schifffahrt steht dem Respekt und der Akzeptanz der Allmacht Gottes gegenüber“, ist vom Heimat- und Verkehrsverein Höxter dort auf einem schweren Schild zu lesen.

Im vergangenen Jahr litt die Schifffahrt in der Region deutlich unter Niedrigwasser . Die „Flotte Weser“ musste ihre Schiffe sogar von der Oberweser abziehen – der Pegel lag teilweise nur noch bei 74 Zentimetern.