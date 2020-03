Höxter/Marienmünster (WB). Aus bislang unbekannter Ursache ist eine 47-Jährige am Donnerstagmorgen mit ihrem Opel Corsa von der L 946 abgekommen. Das Auto überschlug sich. Sowohl die Fahrerin als auch ihre beiden Mitfahrerinnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr zwischen Bödexen und Albaxen. Im Kurvenbereich war die Frau aus Marienmünster nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Seitenstreifen geraten, streifte zunächst einen Leitpfosten, fuhr dann in den Straßengraben, so sich das Auto überschlug und auf der Seite liegen blieb. Die 47-Jährige war in Fahrtrichtung Albaxen unterwegs gewesen.

Im Kurvenvereich war die Frau von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Säuberung der Straße. Foto: Zander Im Kurvenvereich war die Frau von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Säuberung der Straße. Foto: Zander

Die Frau wurde ebenso wie ihre 16- und 17-Jährigen Beifahrerinnen, in ein Krankenhaus gebracht. Dort seien sei nach ambulanter Versorgung aber wieder entlassen worden, heißt es von der Polizei. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Der Opel Corsa musste abgeschleppt werden.